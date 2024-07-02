Энди Маррей снялся с одиночного разряда на Уиблдоне, но сыграет в паре
Двукратный чемпион Уимблдона не сможет попрощаться с турниром так, как планировал
Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей официально заявил, что отказался от участия в одиночном разряде травяного мейджоре в этом сезоне.
«К сожалению, несмотря на невероятно напряженную работу по восстановлению после операции, проведенной чуть больше недели назад, Энди принял очень сложное решение не играть в одиночном разряде в этом году. Как вы понимаете, он крайне разочарован, но подтвердил, что будет играть в парном разряде вместе с братом Джейми, и с нетерпением ждет возможности в последний раз принять участие в Уимблдоне», – сказано в заявлении представителей Маррея.
Отметим, что подготовка Энди Маррея к его последнему Уимблдону подверглась болезненному удару две недели назад, когда он был вынужден сняться с турнира в ATP 500 в Лондоне из-за боли и онемения в спине и правой ноге. Вскоре Маррею была сделана операция на спине по удалению кисты позвоночника. Ранее сообщалось, что он вообще не будет участвовать в турнире.
Маррей сыграл за свою карьеру 74 матча в одиночном разряде Уимблдона, выиграв 61 из них. Сегодня он должен был сыграть с чехом Томашем Махачем.
Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024
But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX
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