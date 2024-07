Энди Маррей снялся с одиночного разряда на Уиблдоне, но сыграет в паре

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей официально заявил, что отказался от участия в одиночном разряде травяного мейджоре в этом сезоне.

«К сожалению, несмотря на невероятно напряженную работу по восстановлению после операции, проведенной чуть больше недели назад, Энди принял очень сложное решение не играть в одиночном разряде в этом году. Как вы понимаете, он крайне разочарован, но подтвердил, что будет играть в парном разряде вместе с братом Джейми, и с нетерпением ждет возможности в последний раз принять участие в Уимблдоне», – сказано в заявлении представителей Маррея.

Отметим, что подготовка Энди Маррея к его последнему Уимблдону подверглась болезненному удару две недели назад, когда он был вынужден сняться с турнира в ATP 500 в Лондоне из-за боли и онемения в спине и правой ноге. Вскоре Маррею была сделана операция на спине по удалению кисты позвоночника. Ранее сообщалось, что он вообще не будет участвовать в турнире.

Маррей сыграл за свою карьеру 74 матча в одиночном разряде Уимблдона, выиграв 61 из них. Сегодня он должен был сыграть с чехом Томашем Махачем.

Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.



But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX