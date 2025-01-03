Без Кейна. Обнародована символическая сборная игроков АПЛ 2020–2024 годов

Издание GOAL обнародовало символическую сборную АПЛ 2020-х годов – за последние 4 года (2020–2024).

В линии атаки не нашлось одному из лучших бомбардиров лиги последних лет до ухода из Тоттенхэма Гарри Кейна.

В атаке расположены Мохамед Салах, Сон Хын Мин и Эрлинг Холанд. В ворота поставлен Алиссон – голкипер Ливерпуля.

Символическая сборная АПЛ последних четырех лет:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – Ливерпуль);

Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (все – Манчестер Сити);

Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

Ранее IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) представила символическую сборную 2024 года.