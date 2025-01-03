Англия03 января 2025, 04:48 |
134
0
Без Кейна. Обнародована символическая сборная игроков АПЛ 2020–2024 годов
Издание GOAL в линию атаки выбрало Салаха, Сон Хын Мина и Холанда
03 января 2025, 04:48 |
134
0
Издание GOAL обнародовало символическую сборную АПЛ 2020-х годов – за последние 4 года (2020–2024).
В линии атаки не нашлось одному из лучших бомбардиров лиги последних лет до ухода из Тоттенхэма Гарри Кейна.
В атаке расположены Мохамед Салах, Сон Хын Мин и Эрлинг Холанд. В ворота поставлен Алиссон – голкипер Ливерпуля.
Символическая сборная АПЛ последних четырех лет:
- Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);
- Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – Ливерпуль);
- Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (все – Манчестер Сити);
- Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Ранее IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) представила символическую сборную 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2025, 07:49 2
Олег Федорчук высказался об объединении двух команд из Львова
Футбол | 02 января 2025, 17:54 0
Португалец близок к подписанию нового контракта
Футбол | 03.01.2025, 03:33
Бокс | 02.01.2025, 09:04
Футбол | 03.01.2025, 00:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2025, 21:52 9
01.01.2025, 03:50 2
01.01.2025, 04:11 1
02.01.2025, 16:38 3
01.01.2025, 03:45 52
01.01.2025, 03:32
02.01.2025, 00:16
02.01.2025, 08:51 2