Будет ли супертрансфер? Раскрыт план Реала по покупке лидера Ливерпуля
Романо уверяет: сливочные настроены переманить Трента Александера-Арнольда
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился свежими новостями о нашумевшем возможном трансфере 26-летнего английского защитника Ливерпуля Трента-Александера Арнольда в мадридский Реал:
Источник утверждает, что сливочные все еще заинтересованы в том, чтобы переманить Трента:
«Реал Мадрид сохраняет свою позицию по трансферу Трента Александера-Арнольда: если не удастся договориться с Ливерпулем в январе, то Реал будет настаивать на том, чтобы игрок перешел в июле в качестве свободного агента. Скоро ожидаются официальные контакты между Трентом и Реалом», – заявил Романо.
Контракт Трента с Ливерпулем завершается 30 июня. Игрок уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами согласно правилам ФИФА. В этом сезоне Трент сыграл уже 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Реал уже предлагал Ливерпулю 15 миллионов евро за Трента.
🚨⚪️ Real Madrid mantain their stance on Trent Alexander-Arnold deal: if won’t be possible to negotiate with Liverpool in January, Real Madrid will push with the player to bring him in as a free agent for July.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025
Official contacts between Trent and Real Madrid are expected soon. pic.twitter.com/f1BMN61hSp
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