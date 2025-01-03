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  4. Будет ли супертрансфер? Раскрыт план Реала по покупке лидера Ливерпуля
Испания
03 января 2025, 03:31 |
189
0

Будет ли супертрансфер? Раскрыт план Реала по покупке лидера Ливерпуля

Романо уверяет: сливочные настроены переманить Трента Александера-Арнольда

03 января 2025, 03:31 |
189
0
Будет ли супертрансфер? Раскрыт план Реала по покупке лидера Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился свежими новостями о нашумевшем возможном трансфере 26-летнего английского защитника Ливерпуля Трента-Александера Арнольда в мадридский Реал:

Источник утверждает, что сливочные все еще заинтересованы в том, чтобы переманить Трента:

«Реал Мадрид сохраняет свою позицию по трансферу Трента Александера-Арнольда: если не удастся договориться с Ливерпулем в январе, то Реал будет настаивать на том, чтобы игрок перешел в июле в качестве свободного агента. Скоро ожидаются официальные контакты между Трентом и Реалом», – заявил Романо.

Контракт Трента с Ливерпулем завершается 30 июня. Игрок уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами согласно правилам ФИФА. В этом сезоне Трент сыграл уже 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Реал уже предлагал Ливерпулю 15 миллионов евро за Трента.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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