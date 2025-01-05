ФОТО. Челси и УАФ поздравили Мудрика с днем рождения
Михаилу исполнилось 24 года
Украинский вингер Михаил Мудрик празднует День рождения. «Челси» и УАФ поздравили Михаила с 24-летием.
«С Днем рождения, Миша», – лаконично написали в пресс-службе лондонского клуба.
«Михаил Мудрик – 24! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!», – говорится в сообщении УАФ.
В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 15 матчей. В его активе – 3 гола и 5 результативных передач. Контракт Михаила с лондонским клубом рассчитан на лето 2031 года. Сейчас украинец не играет из-за допинга.
Happy birthday, Misha! 🎂 pic.twitter.com/CKYIlixzZZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2025
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