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Англия
05 января 2025, 11:26 | Обновлено 05 января 2025, 11:30
304
0

ФОТО. Челси и УАФ поздравили Мудрика с днем рождения

Михаилу исполнилось 24 года

05 января 2025, 11:26 | Обновлено 05 января 2025, 11:30
304
0
ФОТО. Челси и УАФ поздравили Мудрика с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик празднует День рождения. «Челси» и УАФ поздравили Михаила с 24-летием.

«С Днем рождения, Миша», – лаконично написали в пресс-службе лондонского клуба.

«Михаил Мудрик – 24! Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения!», – говорится в сообщении УАФ.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 15 матчей. В его активе – 3 гола и 5 результативных передач. Контракт Михаила с лондонским клубом рассчитан на лето 2031 года. Сейчас украинец не играет из-за допинга.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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