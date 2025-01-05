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  4. Марскус Рэшфорд близок к переходу в Милан. Известны условия трансфера
Италия
05 января 2025, 15:53 |
292
0

Марскус Рэшфорд близок к переходу в Милан. Известны условия трансфера

Переход может произойти в ближайшее время

05 января 2025, 15:53 |
292
0
Марскус Рэшфорд близок к переходу в Милан. Известны условия трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Милана», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб хочет, чтобы «Красные дьяволы» взяли на себя большую часть зарплаты игрока. Также обе стороны заинтересованы лишь в арендном соглашении на полгода, без права выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рефшорд отказался от предложения из Саудовской Аравии.

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Маркус Рэшфорд Милан Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Джанлука Ди Марцио
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