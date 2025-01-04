Карьера важнее денег. Рэшфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд мог перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Fichajes.

По информации источника, нападающий отклонил предложение саудитов, которые предлагали ему более, чем 350 тысяч евро в неделю. Рэшфорд считает, что он может еще поиграть в Европе.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Рэшфордом интересуется «Боруссия».