Стало известно, сколько Реал предлагал Ливерпулю за переход Трента
Англичане считают, что смогут подписать новый контракт с игроком
Мадридский «Реал» предлагал «Ливерпулю» 15 миллионов евро за Трента Александера-Арнольда зимой.
Английский клуб отказал, поскольку надеялся, что сможет убедить Трента подписать новый контракт с клубом.
Как пишет издание As, в «Ливерпуле» до сих пор не верят, что Александер-Арнольд покинет клуб бесплатно, и надеются, что игрок останется в команде.
Контракт Трента с «Ливерпулем» завершается 30 июня. Игрок уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами согласно правилам ФИФА.
В этом сезоне Трент сыграл уже 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу партнера Забарного.
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