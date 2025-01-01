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  4. Стало известно, сколько Реал предлагал Ливерпулю за переход Трента
Англия
01 января 2025, 19:32 |
638
0

Стало известно, сколько Реал предлагал Ливерпулю за переход Трента

Англичане считают, что смогут подписать новый контракт с игроком

01 января 2025, 19:32 |
638
0
Стало известно, сколько Реал предлагал Ливерпулю за переход Трента
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» предлагал «Ливерпулю» 15 миллионов евро за Трента Александера-Арнольда зимой.

Английский клуб отказал, поскольку надеялся, что сможет убедить Трента подписать новый контракт с клубом.

Как пишет издание As, в «Ливерпуле» до сих пор не верят, что Александер-Арнольд покинет клуб бесплатно, и надеются, что игрок останется в команде.

Контракт Трента с «Ливерпулем» завершается 30 июня. Игрок уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами согласно правилам ФИФА.

В этом сезоне Трент сыграл уже 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу партнера Забарного.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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