Стало известно, сколько Реал предлагал Ливерпулю за переход Трента

Мадридский «Реал» предлагал «Ливерпулю» 15 миллионов евро за Трента Александера-Арнольда зимой.

Английский клуб отказал, поскольку надеялся, что сможет убедить Трента подписать новый контракт с клубом.

Как пишет издание As, в «Ливерпуле» до сих пор не верят, что Александер-Арнольд покинет клуб бесплатно, и надеются, что игрок останется в команде.

Контракт Трента с «Ливерпулем» завершается 30 июня. Игрок уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами согласно правилам ФИФА.

В этом сезоне Трент сыграл уже 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу партнера Забарного.