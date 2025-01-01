Забарный расстроится. Реал продвигается в направлении подписания Хейсена
Дин Хейсен привлекает внимание мадридского гранда
Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 19-летний центрбэк впечатлил мадридский гранд своей игрой. «Реал» изучает возможности проведения трансфера. В ближайшие месяцы сага по подписанию Дина «сливочными» прекращаться не будет.
Цена на игрока серьезная: «вишни» осознают перспективность Хейсена и будут готовы его отпустить лишь за сумму равную минимум 60 миллионам евро.
Ранее сообщалось о том, что Хейсен попал в команду декабря АПЛ.
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