Забарный расстроится. Реал продвигается в направлении подписания Хейсена

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний центрбэк впечатлил мадридский гранд своей игрой. «Реал» изучает возможности проведения трансфера. В ближайшие месяцы сага по подписанию Дина «сливочными» прекращаться не будет.

Цена на игрока серьезная: «вишни» осознают перспективность Хейсена и будут готовы его отпустить лишь за сумму равную минимум 60 миллионам евро.

Ранее сообщалось о том, что Хейсен попал в команду декабря АПЛ.