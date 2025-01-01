Англия01 января 2025, 09:31 | Обновлено 01 января 2025, 09:33
68
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Гордон и партнеры Забарного. Известна команда декабря АПЛ от WhoScored
Стало известно, какие игроки были лучшими в АПЛ в последнем месяца ушедшего 2024 года
01 января 2025, 09:31 | Обновлено 01 января 2025, 09:33
68
0
Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков Английской Премьер-лиги в декабря 2024 года.
В ней нашлось место и двум партнерам Ильи Забарного по «Борнмуту»: испанцы Кепа Аррисабалага и Дин Хейсен получили признание от WhoScored, имея оценки 7.28 и 7.48 соответственно. Неожиданно в команду попал Энтони Гордон с оценкой 7.78.
Лучшим игроком декабря считается одноклубник Гордона Александер Исак с оценкой 8.69.
Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на трансфер Забарного.
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