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Англия
01 января 2025, 09:31 | Обновлено 01 января 2025, 09:33
68
0

Гордон и партнеры Забарного. Известна команда декабря АПЛ от WhoScored

Стало известно, какие игроки были лучшими в АПЛ в последнем месяца ушедшего 2024 года

01 января 2025, 09:31 | Обновлено 01 января 2025, 09:33
68
0
Гордон и партнеры Забарного. Известна команда декабря АПЛ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен и Кепа Аррисабалага

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков Английской Премьер-лиги в декабря 2024 года.

В ней нашлось место и двум партнерам Ильи Забарного по «Борнмуту»: испанцы Кепа Аррисабалага и Дин Хейсен получили признание от WhoScored, имея оценки 7.28 и 7.48 соответственно. Неожиданно в команду попал Энтони Гордон с оценкой 7.78.

Лучшим игроком декабря считается одноклубник Гордона Александер Исак с оценкой 8.69.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на трансфер Забарного.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная WhoScored Кепа Аррисабалага Дин Хёйсен Энтони Робинсон Трент Александер-Арнольд Коул Палмер Морган Гиббс-Уайт Матеус Кунья Энтони Гордон Мохамед Салах Александер Исак
Данііл Киріяка Источник: WhoScored
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