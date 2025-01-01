Гордон и партнеры Забарного. Известна команда декабря АПЛ от WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков Английской Премьер-лиги в декабря 2024 года.

В ней нашлось место и двум партнерам Ильи Забарного по «Борнмуту»: испанцы Кепа Аррисабалага и Дин Хейсен получили признание от WhoScored, имея оценки 7.28 и 7.48 соответственно. Неожиданно в команду попал Энтони Гордон с оценкой 7.78.

Лучшим игроком декабря считается одноклубник Гордона Александер Исак с оценкой 8.69.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на трансфер Забарного.