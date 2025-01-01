Легендарный клуб АПЛ нацелился на лучшего игрока сборной Украины

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Teamtalk подтвердил большой интерес к Забарному от «Тоттенхэма». Среди клубов АПЛ одним из фаворитов на Забарного является «Челси», заинтересованность есть и от клубов Ла Лиги. В борьбу за Забарного включился и легендарный клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил португальский тренер Рубен Аморим.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.