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Англия
01 января 2025, 01:57 |
89
0

Легендарный клуб АПЛ нацелился на лучшего игрока сборной Украины

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Илью Забарного

01 января 2025, 01:57 |
89
0
Легендарный клуб АПЛ нацелился на лучшего игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Teamtalk подтвердил большой интерес к Забарному от «Тоттенхэма». Среди клубов АПЛ одним из фаворитов на Забарного является «Челси», заинтересованность есть и от клубов Ла Лиги. В борьбу за Забарного включился и легендарный клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил португальский тренер Рубен Аморим.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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