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Англия
03 января 2025, 23:59 | Обновлено 04 января 2025, 00:03
990
1

Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику

Лондонский клуб хочет подписать замену для украинского вингера

03 января 2025, 23:59 | Обновлено 04 января 2025, 00:03
990
1
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» планирует подписать замену для украинского вингера Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.

Как сообщает Football Transfers, будущее экс-игрока донецкого «Шахтера» все еще остается неизвестным, поскольку он ожидает результат допинг-пробы B.

Похоже, что в лондонском клубе готовятся к худшему из возможных сценариев для Михаила, которым может стать долговременная дисквалификация, поскольку «синие» уже находятся в поиске замены для украинца.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 15 матчей. В его активе – 3 гола и 5 результативных передач. Контракт Михаила с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Андрій Шевченко
Пристрельте вже того пудрика опущеного, щоб не мучився.
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