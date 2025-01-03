Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Лондонский клуб хочет подписать замену для украинского вингера
Лондонский «Челси» планирует подписать замену для украинского вингера Михаила Мудрика, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.
Как сообщает Football Transfers, будущее экс-игрока донецкого «Шахтера» все еще остается неизвестным, поскольку он ожидает результат допинг-пробы B.
Похоже, что в лондонском клубе готовятся к худшему из возможных сценариев для Михаила, которым может стать долговременная дисквалификация, поскольку «синие» уже находятся в поиске замены для украинца.
В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Челси» 15 матчей. В его активе – 3 гола и 5 результативных передач. Контракт Михаила с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал украинского боксера в спарринге
Бельгийский вратарь рассказал о возможном возвращении в сборную