Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Украинский вингер мог перейти в немецкий клуб «Бавария»
Мюнхенская «Бавария» была заинтересована в подписании украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, но отказалась от него из-за допингового скандала, сообщают немецкие журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшеффль.
Отмечается, что немецкий клуб готов расстаться с Лероем Сане, Кингсли Команом и Сержем Гнабри. На их место «Бавария» хочет подписать новых игроков, и одним из кандидатов на эту роль рассматривался именно Мудрик.
Мюнхенский гранд уже вел переговоры с представителями 23-летнего украинца. Однако после допингового скандала «Бавария» исключила Михаила из когорты кандидатов на усиление флангов своей атаки.
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