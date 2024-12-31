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Англия
31 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:51
568
3

Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга

Украинский вингер мог перейти в немецкий клуб «Бавария»

31 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:51
568
3
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга

Мюнхенская «Бавария» была заинтересована в подписании украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, но отказалась от него из-за допингового скандала, сообщают немецкие журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшеффль.

Отмечается, что немецкий клуб готов расстаться с Лероем Сане, Кингсли Команом и Сержем Гнабри. На их место «Бавария» хочет подписать новых игроков, и одним из кандидатов на эту роль рассматривался именно Мудрик.

Мюнхенский гранд уже вел переговоры с представителями 23-летнего украинца. Однако после допингового скандала «Бавария» исключила Михаила из когорты кандидатов на усиление флангов своей атаки.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Клята корова 😔
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Simar_kr
тепер у нього не буде трансфера)
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