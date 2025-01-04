Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю

Легендарный испанский полузащитник Хави назвал лучшего футболиста за всю историю. Хави выбрал своего бывшего одноклубника Лионеля Месси.

«Лионель Месси – лучший футболист в истории, но Роналдиньо – также один из лучших, как и «Феномен» Роналдо и Криштиану Роналду», – отметил Хави.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.