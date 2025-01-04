Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Испанец выбрал Лионеля Месси
Легендарный испанский полузащитник Хави назвал лучшего футболиста за всю историю. Хави выбрал своего бывшего одноклубника Лионеля Месси.
«Лионель Месси – лучший футболист в истории, но Роналдиньо – также один из лучших, как и «Феномен» Роналдо и Криштиану Роналду», – отметил Хави.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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