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  4. Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Испания
04 января 2025, 01:47 |
104
0

Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю

Испанец выбрал Лионеля Месси

04 января 2025, 01:47 |
104
0
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легендарный испанский полузащитник Хави назвал лучшего футболиста за всю историю. Хави выбрал своего бывшего одноклубника Лионеля Месси.

«Лионель Месси – лучший футболист в истории, но Роналдиньо – также один из лучших, как и «Феномен» Роналдо и Криштиану Роналду», – отметил Хави.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Хави Лионель Месси Роналдиньо Роналдо Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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