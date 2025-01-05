Англия05 января 2025, 14:39 |
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Суперзвезда клуба и сборной. В Ливерпуле нашли замену Салаху
Лерой Сане может стать игроком «мерсисайдцев»
05 января 2025, 14:39 |
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Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист рассматривается руководством английского гранда как замена Мохамеду Салаху. Важным фактором является тот факт, что Лерой уже играл в Англии: немец провел 4 года карьеры в «Манчестер Сити».
Подписание может быть бесплатным для «Ливерпуля», ибо контракт игрока заканчивается через полгода.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать звезду «Реала».
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