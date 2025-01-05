Суперзвезда клуба и сборной. В Ливерпуле нашли замену Салаху

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист рассматривается руководством английского гранда как замена Мохамеду Салаху. Важным фактором является тот факт, что Лерой уже играл в Англии: немец провел 4 года карьеры в «Манчестер Сити».

Подписание может быть бесплатным для «Ливерпуля», ибо контракт игрока заканчивается через полгода.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать звезду «Реала».