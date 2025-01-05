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  4. Суперзвезда клуба и сборной. В Ливерпуле нашли замену Салаху
Англия
05 января 2025, 14:39 |
149
0

Суперзвезда клуба и сборной. В Ливерпуле нашли замену Салаху

Лерой Сане может стать игроком «мерсисайдцев»

05 января 2025, 14:39 |
149
0
Суперзвезда клуба и сборной. В Ливерпуле нашли замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист рассматривается руководством английского гранда как замена Мохамеду Салаху. Важным фактором является тот факт, что Лерой уже играл в Англии: немец провел 4 года карьеры в «Манчестер Сити».

Подписание может быть бесплатным для «Ливерпуля», ибо контракт игрока заканчивается через полгода.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать звезду «Реала».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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