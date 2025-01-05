Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене
Арина обыграла Полину Кудерметову в трех сетах в решающем матче пятисотника в Австралии
5 января состоялся финальный матч хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В решающем поединке трофей между собой разыграли «нейтралки» Арина Соболенко (WTA 1) и Полина Кудерметова (WTA 107). Победу в трех сетах за 1 час и 45 минут одержала первая ракетка мира.
WTA 500 Брисбен. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Полина Кудерметова [Q] – 4:6, 6:3, 6:2
После проигранной первой партии Соболенко могла позволить сопернице повести и во второй, однако Кудерметова не сумела реализовать брейк-поинт в 4-м гейме при 2:2, после чего отдала свою подачу и «поплыла».
Арина и Полина впервые сыграли между собой. В 2024 году Соболенко также играла в финале Брисбена, но тогда разгромно проиграла Елене Рыбакиной 0:6, 3:6.
В финале Брисбена могла сыграть и украинка Ангелина Калинина, однако она, к сожалению, уступила Кудерметовой в полуфинале.
Соболенко завоевала 18-й трофей в карьере.
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