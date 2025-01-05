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  4. Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене
WTA
05 января 2025, 10:28 |
1178
2

Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене

Арина обыграла Полину Кудерметову в трех сетах в решающем матче пятисотника в Австралии

05 января 2025, 10:28 |
1178
2
Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

5 января состоялся финальный матч хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В решающем поединке трофей между собой разыграли «нейтралки» Арина Соболенко (WTA 1) и Полина Кудерметова (WTA 107). Победу в трех сетах за 1 час и 45 минут одержала первая ракетка мира.

WTA 500 Брисбен. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Полина Кудерметова [Q] – 4:6, 6:3, 6:2

После проигранной первой партии Соболенко могла позволить сопернице повести и во второй, однако Кудерметова не сумела реализовать брейк-поинт в 4-м гейме при 2:2, после чего отдала свою подачу и «поплыла».

Арина и Полина впервые сыграли между собой. В 2024 году Соболенко также играла в финале Брисбена, но тогда разгромно проиграла Елене Рыбакиной 0:6, 3:6.

В финале Брисбена могла сыграть и украинка Ангелина Калинина, однако она, к сожалению, уступила Кудерметовой в полуфинале.

Соболенко завоевала 18-й трофей в карьере.

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Арина Соболенко Полина Кудерметова WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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лошадь затоптала овцу.
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ТвояМамка
Калина слилась в одну калитку это *поступылась* а тут выиграла и *мало не зганьбылась*
О. Объективно 
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-1
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