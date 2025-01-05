7 самых неудачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне

Зимняя пауза в украинской Премьер-лиге – это традиционно момент, когда клубы и болельщики делают выводы, пускай пока еще лишь промежуточные. Суета игрового календаря на ближайшие почти пару месяцев остается неактуальной, впереди – сборы и товарищеские матчи, и это, пожалуй, идеальное время, чтобы оценить успешность выступлений в летне-осенней части сезона.

Поэтому давайте воспользуемся этой возможностью и сегодня, предварительно проведя анализ всех трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне, выделим семь наиболее неудачных из них…

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Гиорги Мойсцрапишвили

Возраст: 23 года

Гражданство: Грузия

Клуб: «Колос»

Условия перехода: трансфер за 150 тысяч евро (по другим данным, перешел как свободный агент)

История с подписанием «Колосом» 23-летнего атакующего полузащитника Гиорги Мойсцрапишвили является практически детективной. О том, что клуб из Ковалевки оформил контракт с легионером еще в начале сентября, поспешила отрапортовать грузинская пресса. В самом «Колосе» сохраняли молчание по этому поводу, однако Мойсцрапишвили был, согласно всем требованиям и процедурам, заявлен за команду из Ковалевки под 18-м игровым номером, информация о чем содержится на официальном сайте УПЛ.

Однако сыграть хотя бы один официальный матч за «Колос» Мойсцрапишвили так и не посчастливилось. Спустя две недели после новости о его подписании, стало известно, что экс-капитан сборной Грузии U-21, которым в 2023 году интересовались многие клубы Европы (писали про «Сассуоло», «Копенгаген», «Тулузу», «Базель» и «Лудогорец»), покинул украинский клуб. В «Колосе» продолжали хранить гордое молчание, однако на все том же сайте УПЛ появилась информация, что Мойсцрапишвили был отзаявлен ковалевской командой.

Что случилось при этой сделке и почему некогда считавшийся очень перспективным грузин так и не сыграл за «Колос»? По данным из кулуаров, при прохождении Мойсцрапишвили углубленного медицинского обследования в украинском клубе были выявлены существенные нюансы, которые не позволили легионеру играть за ковалевцев. По крайней мере, так посчитали в «Колосе». И эта версия, очевидно, не лишена логики и смысла, так как Мойсцрапишвили до сих пор остается свободным агентом.

Также интересно, что есть две версии, на каких условиях «Колос» подписывал грузинского хавбека. На портале Transfermarkt значится, что за трансфер Мойсцрапишвили украинский клуб заплатил «Динамо» Тбилиси 150 тысяч евро, в то время как грузинские СМИ писали, что футболист уехал в УПЛ свободным агентом. Как бы там ни было, но абсолютно всю историю осуществления этой сделки нельзя считать успешной для «Колоса».

Самуэль Нонго

Возраст: 20 лет

Гражданство: Камерун

Клуб: «Верес»

Условия перехода: трансфер за 100 тысяч евро

НК Верес. Самуэль Нонго

В третьей декаде августа «Верес» официально отрапортовал об осуществлении рекордного трансфера в своей истории – за 100 тысяч евро ровенские «волки» подписали молодого вингера «Адана Демирспор» Самуэля Нонго, который имел в Турции славу одного из самых быстрых футболистов тамошней Суперлиги.

С самого начала руководство «Вереса» заявило, что Нонго был досконально изучен селекционерами клуба, его качества наилучшим образом подходят под требования тренерского штаба и все в таком же духе. Однако физически добраться до Ровно камерунскому вингеру удалось лишь в начале октября. Сделать это раньше помешали визовые сложности.

Во многом из-за этого Нонго, не проходивший сборов с командой и не имевший понимания того, как играет его новый коллектив, был лишен шансов быстро заявить о себе. По сути, до зимней паузы Олег Шандрук выпустил камерунца всего на три матча в рамках УПЛ, где суммарно африканский легионер провел на поле лишь 8 минут. Очевидно, это вовсе не те показатели, которых ждали от Нонго болельщики ровенской команды, и во второй части сезона африканцу придется приложить максимум усилий, чтобы доказать, что его трансфер не был ошибкой.

Пока Нонго оказался в списке неудачников только из-за того, что слишком много авансов было выдано ему публично, и частично из-за статуса самого дорогостоящего трансфера в истории «Вереса». Все-таки от таких футболистов априори ожидаешь большего, даже когда они сталкиваются с всяческими бюрократическими проблемами. Но Нонго крайне молод и пускай этот неудачный старт лишь подзадорит его морально, чтобы во второй части сезона Самуэля включили уже в список лучших трансферов…

Демир Шкриель

Возраст: 27 лет

Гражданство: Черногория

Клуб: «Ворскла»

Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

ФК Ворскла. Демир Шкриель

Шкриель в этом списке оказался также во многом из-за завышенных ожиданий от его трансфера, которые появились на фоне шумихи в СМИ и экспертной среде. От этого вингера, которого называли то «вторым Мбаппе», то «вторым Мартинелли» ждали результатов на поле, тем более, что в «Ворсклу» хавбек переходил в 27-летнем возрасте, а это также обязывало к куда более быстрой адаптации и необходимости приносить пользу не когда-то в обозримом будущем, а в формате «здесь и сейчас».

Но в итоге черногорский легионер провел лишь два матча (68 минут) в УПЛ, отличившись одной результативной передачей, на чего его карьера в «Ворскле», видимо, подошла к концу. По крайней мере, после того, как на тренерском мостике полтавчан Сергея Долганского сменил Юрий Максимов, последний дал понять весьма четко и однозначно – на Шкриеля он не рассчитывает, и легионер может подыскивать себе новое место работы.

В этой связи совсем неудивительно, что в середине декабря на официальной странице «Ворсклы» в Instagram появился список футболистов, которых во второй части сезона болельщики в Полтаве более не увидят. Одной из составных частей этого списка прогнозируемо и оказался «второй Мбаппе» из Черногории – Демир Шкриель. Как видим, много пафоса на старте – это далеко не всегда хорошо и вовсе не является гарантией успеха…

Осама Халайла

Возраст: 26 лет

Гражданство: Израиль

Клуб: ЛНЗ

Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

26-летний израильский центрфорвард Осама Халайла переходил в ЛНЗ летом 2024-го пусть и на правах свободного агента, но после весьма неплохого сезона в Азербайджане, где он стал лучшим бомбардиром «Габалы». Учитывая этот фактор, а также то, что ранее Осама был весьма успешен на родине, и в 2021 году даже сыграл дебютный матч за национальную сборную Израиля, было понятно, что в ЛНЗ также рассчитывают на хорошую отдачу от легионера.

Сама по себе необходимость приглашения Халайлы у черкасского клуба возникла после того, как на старте сезона тяжелую травму колена получил 24-летний ганский форвард Марк Ассинор, на которого в центре нападения и делалась первоначальная ставка. Впрочем, заменить африканца израильтянину так и не удалось, по крайней мере, если брать во внимание показатели результативности.

Если Ассинор в 3 матчах (240 минут) на старте сезона в УПЛ забил 1 мяч, то вот Халайла так и не сумел отличиться ни одним голом за 12 матчей (452 минуты). Более того, Осама часто смотрелся откровенно инородным телом в атаке ЛНЗ, демонстрировал крайне слабое понимание игры, очень редко, как для центрфорварда, пробивал по воротам. Пока ключевым утешением для руководства черкасского клуба является то, что Ассинор, по крайней мере по предварительным прогнозам, вскоре должен вернуться в строй, а контракт с Халайлой был подписан лишь до конца текущего сезона, и вскоре с Осамой можно будет попрощаться без существенных финансовых затрат. Хотя вряд ли это принесет хоть какую-то сатисфакцию Андресу Карраско, который был уволен с поста главного тренера де-факто из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

Гиорги Майсурадзе

Возраст: 22 года

Гражданство: Грузия

Клуб: «Полесье»

Условия перехода: трансфер за 950 тысяч евро

ФК Полесье. Гиорги Майсурадзе

За переход правого защитника Гиорги Майсурадзе летом «Полесье» согласилось отдать тбилисскому «Динамо» весьма кругленькую, как по меркам грузинского, так и по меркам украинского чемпионатов, сумму в 950 тысяч евро. Ожидалось, что фулбек-легионер поможет команде Имада Ашура закрыть позицию, проблемы на которой возникали из-за нестабильности и перманентных проблем со здоровьем у Лукаса Тейлора.

Однако по факту Майсурадзе принял участие только в 4 матчах УПЛ-2024/25, отличившись 1 результативной передачей. В большинстве случаев Гиорги попадал в заявку, но просиживал поединки на скамье запасных, так и не будучи востребованным у тренерского штаба житомирских «волков», а позицию на правом фланге обороны приходилось закрывать номинально левым фулбекам Богдану Михайличенко или Артему Смолякову.

Неудивительно, что на фоне этого в СМИ просочились слухи о том, что никакого будущего у Майсурадзе в «Полесье», по крайней мере при Имаде Ашуре в качестве главного тренера, больше нет. Поговаривают даже, что грузин то ли уже выставлен на трансфер, то ли в его отношении подобное действие будет сделано уже в самое ближайшее время.

Что ж, похоже, что пока собственник «Полесья» Геннадий Буткевич еще не против того, как его топ-менеджмент «сорит деньгами», тратя их на футболистов, которые очень быстро становятся ненужными первой команде (помимо Майсурадзе можно еще вспомнить кейс венесуэльского центрфорварда Луифера Эрнандеса, на которого был потрачен 1 миллион евро, но отдача оказалась крайне слабой – 5 голов в 20 матчах). Но как долго хватит терпения у инвестора, да еще и с поправкой на то, что «волки» из Житомира имеют сейчас уже исключительно теоретические шансы на попадание в заветную топ-3 по итогам сезона?..

Алаа Грам

Возраст: 23 года

Гражданство: Тунис

Клуб: «Шахтер»

Условия перехода: трансфер за 2 миллиона евро

ФК Шахтер. Алаа Грам

Пожалуй, тот же вопрос (относительно пределов терпения) можно ставить и в отношении президента «Шахтера» Рината Ахметова. В последние годы трансферная политика донецкого клуба вынужденно трансформируется, но ее очертания и принципы, похоже, пока понятны лишь тем, кто за нее ответственен напрямую. Для болельщиков же налицо ситуация, когда «горняки» потратили немало ценных ресурсов в такое сложное время, как нынешнее, на весьма сомнительных исполнителей…

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Одним из тех, к кому уже накопилось немало вопросов и претензий является 23-летний центрбек Алаа Грам. Летом «Шахтер» заплатил 2 миллиона евро «Сфаксьену», выиграв конкуренцию за футболиста у клубов из Франции, Саудовской Аравии и россии. Что правда, во всех случаях речь не шла об интересе к Граму со стороны грандов этих чемпионатов…

Но удивительнее всего то, как Грам используется тренерским штабом «Шахтера». 23 сентября Марино Пушич дал туниссцу возможность дебютировать в УПЛ, сыграв 11 заключительных минут в матче против «Оболони», причем на правом фланге обороны, а уже 2 октября Алаа вышел в стартовом составе «горняков» на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» и всерьез «поспособствовал» разгромному поражению украинской команды со счетом 0:3, будучи замененным уже после перерыва.

Казалось бы, после этого Пушичу стоит сперва как следует наиграть Грама в матчах внутреннего чемпионата, но боснийский тренер, дав сыграть африканцу 90 минут против «Черноморца» и промариновав на скамейке запасных еще в шести поединках, внезапно снова бросил Грама в бой со стартовых минут на матч Лиги чемпионов – на этот раз против «Баварии». Стоит ли напоминать, что и с мюнхенцами Алаа пристойно начудил, а «оранжево-черные» разгромно и безвольно уступили сопернику со счетом 1:5?

Очевидно, что у Грама есть определенные задатки и положительные качества. Например, этот защитник достаточно цепкий. Но минусов в игре Алаа пока значительно больше – это и слабая позиционная игра, и неумение строить выход из обороны в атаку через короткую и среднюю передачу, и проблемы с пониманием некоторых игровых ситуаций, что приводит к откровенно безрассудным нарушениям правил. Говоря обобщенно, Грам прямо сейчас не выглядит лучше условного Эдуарда Козика, которого «Шахтер» решил сослать в аренду в «Колос» и для использования которого в первой команде вовсе не требовалось тратить деньги.

Эдуардо Герреро

Возраст: 24 года

Гражданство: Панама

Клуб: «Динамо»

Условия перехода: трансфер за 2,5 миллиона евро

ФК Динамо. Эдуардо Герреро

В начале сентября почти не было экспертов или болельщиков, которые бы не хвалили руководство «Динамо» за блестящую селекционную работу, обернувшуюся крайне грамотными трансферами. Но по прошествии нескольких месяцев можно констатировать, что главная с точки зрения затрат инвестиция в кадры «бело-синих» оказалась неудачной. Речь о 2,5-миллионном трансфере панамского форварда Эдуардо Герреро, которого боссам «Зари» удалось продать в «Динамо» практически на пике своей славы в рамках УПЛ.

Панамец действительно очень хорошо показал себя в луганской команде, но с приходом в «Динамо» то ли не сумел приспособиться к требованиям Александра Шовковского, то ли «сдулся» в конкуренции с Владиславом Ванатом… На зимнюю паузу Эдуардо ушел с 11 матчами за «Динамо» в УПЛ, в которых он не отличился ни единым результативным действием, проведя на поле в общей сложности 429 минут. В минувшем сезоне, например, на то, чтобы забить один мяч или сделать один ассист в чемпионате у Герреро уходило в среднем 153 минуты…

А хуже всего для Герреро, пожалуй, то, что ближе к концу года вся информация, появлявшаяся в аспекте панамца в СМИ, касалась не самого игрока, его качества игры или еще чего-то профессионального, а девушки форварда, которая не стеснялась снимать хайп на теме своих отношений с панамцем…