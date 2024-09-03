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  4. Колос подписал грузинского хавбека Гиорги Мойсцрапишвили – источник
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 09:57 |
279
0

Колос подписал грузинского хавбека Гиорги Мойсцрапишвили – источник

Ранее ковалевский клуб усилился другим легионером из этой страны – Никой Гагнидзе

03 сентября 2024, 09:57 |
279
0
Колос подписал грузинского хавбека Гиорги Мойсцрапишвили – источник
instagram.com/moiswrapa_10. Гиорги Мойсцрапишвили

22-летний центральный полузащитник «Динамо» Тбилиси Гиорги Мойсцрапишвили продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, утверждает europop.ge.

По данным источника, футболист подписал контракт с «Колосом», где присоединился к своему соотечественнику Нике Гагнидзе, трансфер которого ковалевцы оформили еще в июле.

Переход Мойсцрапишвили состоялся на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Мойсцрапишвили на правах аренды выступал в Бельгии за «Васланд-Беверен», сыграв 11 матчей (447 минут) за эту команду.

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Колос Ковалевка Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: europop.ge
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