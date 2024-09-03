Колос подписал грузинского хавбека Гиорги Мойсцрапишвили – источник
Ранее ковалевский клуб усилился другим легионером из этой страны – Никой Гагнидзе
22-летний центральный полузащитник «Динамо» Тбилиси Гиорги Мойсцрапишвили продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, утверждает europop.ge.
По данным источника, футболист подписал контракт с «Колосом», где присоединился к своему соотечественнику Нике Гагнидзе, трансфер которого ковалевцы оформили еще в июле.
Переход Мойсцрапишвили состоялся на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Мойсцрапишвили на правах аренды выступал в Бельгии за «Васланд-Беверен», сыграв 11 матчей (447 минут) за эту команду.
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