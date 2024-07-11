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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 10:49 |
533
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал грузинского полузащитника

Ника Гагнидзе стал игроком ковалевского клуба

11 июля 2024, 10:49 |
533
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал грузинского полузащитника
ФК Колос. Ника Гагнидзе

Ковалевский «Колос» официально объявил о трансфере грузинского полузащитника «Дилы» Ники Гагнидзе.

Стоимость перехода и условия личного контракта 23-летнего футболиста не сообщаются.

Ника Гагнидзе с 2019 года выступал за команду «Дила» (Гори), в сезоне 2022/2023 играл в аренде в чемпионате Турции за клуб «Умраниеспор» (2 матча сыграл в чемпионате и 1 в Кубке).

В нынешнем году провел за «Дилу» в чемпионате Грузии 15 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач. Весной этого года Нику признали лучшим игроком первого круга чемпионата Грузии.

Имеет в активе 5 матчей за юношескую (U-19) и 12 поединков за молодежную (U-21) сборную Грузии.

Ранее «Колос» подписал контракт с Игорем Харатиным.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Колос Ковалевка
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