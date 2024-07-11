ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал грузинского полузащитника

Ковалевский «Колос» официально объявил о трансфере грузинского полузащитника «Дилы» Ники Гагнидзе.

Стоимость перехода и условия личного контракта 23-летнего футболиста не сообщаются.

Ника Гагнидзе с 2019 года выступал за команду «Дила» (Гори), в сезоне 2022/2023 играл в аренде в чемпионате Турции за клуб «Умраниеспор» (2 матча сыграл в чемпионате и 1 в Кубке).

В нынешнем году провел за «Дилу» в чемпионате Грузии 15 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач. Весной этого года Нику признали лучшим игроком первого круга чемпионата Грузии.

Имеет в активе 5 матчей за юношескую (U-19) и 12 поединков за молодежную (U-21) сборную Грузии.

Ранее «Колос» подписал контракт с Игорем Харатиным.