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  4. Полесье устроит грандиозную кадровую чистку. Кто покинет клуб Буткевича?
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:00
1558
4

Полесье устроит грандиозную кадровую чистку. Кто покинет клуб Буткевича?

Клуб попрощается с рядом игроков

17 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:00
1558
4
Полесье устроит грандиозную кадровую чистку. Кто покинет клуб Буткевича?
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Житомирское «Полесье» планирует большую кадровую чистку уже этой зимой. Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какие футболисты покинут клуб Геннадия Буткевича.

«По моей информации, Буткевич готов выделить 5 миллионов долларов на зимние трансферы Полесья. Не жалеет владелец денег на клуб, надо отдать должное.

«Под Ашура покупали Майсурадзе, который по моей информации обошелся Полесью в 1 млн 100 тысяч евро. Сейчас слухи, которые доходят до меня, утверждают, что Майсурадзе будет выставлен на трансфер. Также на дверь укажут Луиферу, за которого заплатили примерно как за Майсурадзе.

Кудрику готовы предоставить статус свободного агента уже зимой, хотя у него контракт до конца сезона. Контракты с Поспеловым и Кушниренко не планируют продлевать, срок их соглашений истекает в конце этого года, поэтому они покинут клуб в конце декабря», – сказал Бурбас.

Ранее сообщалось, что скандальный легионер житомирского «Полесья» перейдет в другой клуб УПЛ.

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Гиорги Майсурадзе Луифер Эрнандес Артем Поспелов Олег Кудрик Богдан Кушниренко Полесье Житомир Геннадий Буткевич трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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valerafan1
По-моєму, там з тренера потрібно починати. Крім ниття та звинувачення суддів він нічого не вміє. 
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+2
8number
Та капец. Аж 5 мільйонів! Щедрий дядько, давайте збудуємо йому памʼятник !
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0
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Gargantua81
все трансферы логичны. плюс Макуана.
все это балласт. Плюс Тэйлор бразильчик. трансферные провалы.
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0
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