Полесье устроит грандиозную кадровую чистку. Кто покинет клуб Буткевича?

Житомирское «Полесье» планирует большую кадровую чистку уже этой зимой. Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какие футболисты покинут клуб Геннадия Буткевича.

«По моей информации, Буткевич готов выделить 5 миллионов долларов на зимние трансферы Полесья. Не жалеет владелец денег на клуб, надо отдать должное.

«Под Ашура покупали Майсурадзе, который по моей информации обошелся Полесью в 1 млн 100 тысяч евро. Сейчас слухи, которые доходят до меня, утверждают, что Майсурадзе будет выставлен на трансфер. Также на дверь укажут Луиферу, за которого заплатили примерно как за Майсурадзе.

Кудрику готовы предоставить статус свободного агента уже зимой, хотя у него контракт до конца сезона. Контракты с Поспеловым и Кушниренко не планируют продлевать, срок их соглашений истекает в конце этого года, поэтому они покинут клуб в конце декабря», – сказал Бурбас.

Ранее сообщалось, что скандальный легионер житомирского «Полесья» перейдет в другой клуб УПЛ.