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Суперкубок Франции
ПСЖ
05.01.2025 18:30 - : -
Монако
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Франция
05 января 2025, 08:55 | Обновлено 05 января 2025, 08:56
189
0

ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на Суперкубок Франции

Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву

05 января 2025, 08:55 | Обновлено 05 января 2025, 08:56
189
0
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на Суперкубок Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января на на «Стадион 974» (Доха) пройдет матч Суперкубка Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Монако». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда давно уже меряет успешность того или иного сезона по результатам не на внутренней арене, а в еврокубках. И прошлый розыгрыш, первый для Луиса Энрике во Франции, получился довольно успешным. Мечту владельцев, победу в Лиге чемпионов в целом, испанец не реализовал, но вышел с новыми подопечными из непростой группы, а на пути в плей-офф к полуфиналу выбили и Барселону. Но это было при Мбаппе, а летом Килиан со скандалом покинул проект. Без него в Лиге чемпионов получилось в 5 первых турах взять только одну победу, и то во многом случайную - в концовке поединка из-за ошибки голкипера соперников оформили 1:0 с Жироной. Но потом прибавили 1 очко в четырех поединках турнира, и только 3:0 в Зальцбурге с Ред Буллом оставили шансы на плей-офф. Но при этом на внутренней арене выиграно 12 из 16 матчей, и не было ни единого поражения. В итоге даже конфликт Луче с Дембеле и, возможно, Коло-Муани, не помешал клубу уйти в отрыв на 10 очков.

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Монако

Клуб хорошо прибавил за прошлый сезон. Если в 2023-м году он оставался без еврокубков, то с новым наставником, Ади Хюттером, получилось запрыгнуть сразу на второе место - похоже, это максимальный результат в нынешних реалиях французского футбола. Таким образом, команда вернулась в Лигу чемпионов, где начала с 10 очков за 4 первых тура, и только потом проиграли и Бенфике, и Арсеналу. Примерно такая же тенденция наблюдалась и в Лиге 1. Там Головин и компания стартовали, показывая почти стопроцентную статистику. Но потом было все больше неудач. В том числе 2024-й год закончили ничьей на поле Реймса и 2:4 дома как раз с парижанами.

Статистика личных встреч

У 2022-2023 у монегасков было две победы и ничьи. Но потом этим же ответили и парижане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в номинальных гостей. Подопечные Луиса Энрике и правда вряд ли за пару недель заметно сдадут - ставим на их очередную победу (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 января 2025 -
18:30
Монако
Победа ПСЖ 1.71 Сделать ставку
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ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Суперкубок Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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