ПСЖ – Монако – 1:0. Развязка на 90+2 мин за Суперкубок. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Франции
5 января в 18:30 в Катаре состоялся матч за Суперкубок Франции.
«ПСЖ» встречался с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.
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В матче за титул играли «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.
Победу парижскому клубу принес гол Усмана Дембеле на 90+2 минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram: решающий гол Дембеле
ПСЖ получил 13-й титул в Суперкубках Франции, и это рекордный показатель. Далее идут: Лион (8), Реймс и Сент-Этьен (по 5), Монако (4), Нант, Бордо и Марсель (по 3).
Суперкубок Франции. 5 января. Доха (Катар)
ПСЖ – Монако – 1:0
Гол: Усман Дембеле, 90+2
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 90+2 мин
События матча
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