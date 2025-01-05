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Суперкубок Франции
ПСЖ
05.01.2025 18:30 – FT 1 : 0
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 января 2025, 23:45 | Обновлено 06 января 2025, 01:00
57
0

ПСЖ – Монако – 1:0. Развязка на 90+2 мин за Суперкубок. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Франции

05 января 2025, 23:45 | Обновлено 06 января 2025, 01:00
57
0
ПСЖ – Монако – 1:0. Развязка на 90+2 мин за Суперкубок. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января в 18:30 в Катаре состоялся матч за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» встречался с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче за титул играли «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.

Победу парижскому клубу принес гол Усмана Дембеле на 90+2 минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram: решающий гол Дембеле

ПСЖ получил 13-й титул в Суперкубках Франции, и это рекордный показатель. Далее идут: Лион (8), Реймс и Сент-Этьен (по 5), Монако (4), Нант, Бордо и Марсель (по 3).

Суперкубок Франции. 5 января. Доха (Катар)

ПСЖ – Монако – 1:0

Гол: Усман Дембеле, 90+2

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 90+2 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Монако Суперкубок Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Монако
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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