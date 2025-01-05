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Суперкубок Франции
ПСЖ
05.01.2025 18:30 – FT 1 : 0
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 января 2025, 19:30 | Обновлено 05 января 2025, 20:31
321
0

ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января в 18:30 видеотрансляцию матча за трофей

05 января 2025, 19:30 | Обновлено 05 января 2025, 20:31
321
0
ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января в 18:30 в Катаре проходит матч за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» встречается с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче за титул играют «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.

ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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