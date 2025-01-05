5 января в 18:30 в Катаре проходит матч за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» встречается с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.

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В матче за титул играют «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.

ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция