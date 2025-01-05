Суперкубок Франции
Франция05 января 2025, 19:30 | Обновлено 05 января 2025, 20:31
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ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 января в 18:30 видеотрансляцию матча за трофей
05 января 2025, 19:30 | Обновлено 05 января 2025, 20:31
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5 января в 18:30 в Катаре проходит матч за Суперкубок Франции.
«ПСЖ» встречается с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В матче за титул играют «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.
Читайте также:ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на Суперкубок Франции
ПСЖ – Монако. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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