Гол Дембеле на 90+2 мин. ПСЖ обыграл Монако в матче за Суперкубок Франции

5 января в 18:30 в Катаре состоялся матч за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» встречался с «Монако» на стадионе 974 в городе Доха.

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В матче за титул играли «ПСЖ» как чемпион Франции плюс победитель кубка и «Монако» как вице-чемпион.

Победу парижскому клубу принес гол Усмана Дембеле на 90+2 минуте.

ПСЖ получил 13-й титул в Суперкубках Франции, и это рекордный показатель. Далее идут: Лион (8), Реймс и Сент-Этьен (по 5), Монако (4), Нант, Бордо и Марсель (по 3).

Суперкубок Франции. 5 января. Доха (Катар)

ПСЖ – Монако – 1:0

Гол: Усман Дембеле, 90+2

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