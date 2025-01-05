Поиски по Каталонии. Суперталант Барселоны может стать партнером Цыганкова

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком «Жироны», сообщает Мишель Рико.

По информации источника, «Жирона» заинтересована в трансфере 21-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться с фаворитом на «Золотой мяч».