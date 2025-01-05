Испания05 января 2025, 14:24 |
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Поиски по Каталонии. Суперталант Барселоны может стать партнером Цыганкова
«Жирона» интересуется Ансу Фати
05 января 2025, 14:24 |
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Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком «Жироны», сообщает Мишель Рико.
По информации источника, «Жирона» заинтересована в трансфере 21-летнего футболиста.
В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться с фаворитом на «Золотой мяч».
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