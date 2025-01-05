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  4. Поиски по Каталонии. Суперталант Барселоны может стать партнером Цыганкова
Испания
05 января 2025, 14:24 |
219
0

Поиски по Каталонии. Суперталант Барселоны может стать партнером Цыганкова

«Жирона» интересуется Ансу Фати

05 января 2025, 14:24 |
219
0
Поиски по Каталонии. Суперталант Барселоны может стать партнером Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком «Жироны», сообщает Мишель Рико.

По информации источника, «Жирона» заинтересована в трансфере 21-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В «Жироне» играет украинский вингер Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться с фаворитом на «Золотой мяч».

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Жирона Барселона Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги Ансу Фати
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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