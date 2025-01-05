Один из фаворитов на ЗМ 2025. Барселона планирует избавиться от суперзвезды

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может покинуть испанский гранд этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист может сменить клуб ради того, чтобы каталонский клуб смог себе позволить подписание одной из двух молодых суперзвезд: Джамала Мусиалы либо Нико Уильямса.

В Каталонии оценивают возможный трансфер игрока в 80 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет сделать супер-трансфер летом.

В текущем сезоне Рафинья провел 25 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов, находясь в тройке фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уничтожила соперника в кубке Испании.