Один из фаворитов на ЗМ 2025. Барселона планирует избавиться от суперзвезды
Рафинья может покинуть Каталонию ради переезда молодой суперзвезды
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может покинуть испанский гранд этим летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, 27-летний футболист может сменить клуб ради того, чтобы каталонский клуб смог себе позволить подписание одной из двух молодых суперзвезд: Джамала Мусиалы либо Нико Уильямса.
В Каталонии оценивают возможный трансфер игрока в 80 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет сделать супер-трансфер летом.
В текущем сезоне Рафинья провел 25 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов, находясь в тройке фаворитов на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уничтожила соперника в кубке Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Орест Костик отметил Ислама Чеснокова из «Тобола»
Джей Опетая желает боя с украинцем