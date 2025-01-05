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Испания
05 января 2025, 10:43 | Обновлено 05 января 2025, 10:44
863
0

Один из фаворитов на ЗМ 2025. Барселона планирует избавиться от суперзвезды

Рафинья может покинуть Каталонию ради переезда молодой суперзвезды

05 января 2025, 10:43 | Обновлено 05 января 2025, 10:44
863
0
Один из фаворитов на ЗМ 2025. Барселона планирует избавиться от суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может покинуть испанский гранд этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист может сменить клуб ради того, чтобы каталонский клуб смог себе позволить подписание одной из двух молодых суперзвезд: Джамала Мусиалы либо Нико Уильямса.

В Каталонии оценивают возможный трансфер игрока в 80 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет сделать супер-трансфер летом.

В текущем сезоне Рафинья провел 25 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов, находясь в тройке фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» уничтожила соперника в кубке Испании.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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