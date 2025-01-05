ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей
Смотрите фотогалерею финального противостояния United Cup 2025
5 января состоялось финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.
Победу со счетом 2:0 одержали американцы. Все решилось по итогам двух одиночных матчей.
Вначале Коко Гауфф переиграла Игу Свентек, а затем Тейлор Фритц вырвал победу у Хуберта Хуркача.
США выиграли все 5 противостояний на командном турнире с общим счетом 12:1. Американские теннисистки и теннисистки во второй раз выиграли трофей United Cup.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния США – Польша, а также видеообзорами игр!
United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января
США – Польша – 2:0
- Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4
- Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей
Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач
Церемония награждения
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву
Рейлли Опелка отказался от продолжения борьбы против Иржи Легечки