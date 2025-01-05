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  4. ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей
WTA
05 января 2025, 15:04 |
469
0

ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей

Смотрите фотогалерею финального противостояния United Cup 2025

05 января 2025, 15:04 |
469
0
ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялось финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Победу со счетом 2:0 одержали американцы. Все решилось по итогам двух одиночных матчей.

Вначале Коко Гауфф переиграла Игу Свентек, а затем Тейлор Фритц вырвал победу у Хуберта Хуркача.

США выиграли все 5 противостояний на командном турнире с общим счетом 12:1. Американские теннисистки и теннисистки во второй раз выиграли трофей United Cup.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния США – Польша, а также видеообзорами игр!

United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января

США – Польша – 2:0

  • Коко Гауфф Ига Свентек – 6:4, 6:4
  • Тейлор Фритц Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей

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Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач

Церемония награждения

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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