5 января состоялось финальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Польши.

Победу со счетом 2:0 одержали американцы. Все решилось по итогам двух одиночных матчей.

Вначале Коко Гауфф переиграла Игу Свентек, а затем Тейлор Фритц вырвал победу у Хуберта Хуркача.

США выиграли все 5 противостояний на командном турнире с общим счетом 12:1. Американские теннисистки и теннисистки во второй раз выиграли трофей United Cup.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния США – Польша, а также видеообзорами игр!

United Cup 2025. Финал, Сидней. 5 января

США – Польша – 2:0

Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4

– Ига Свентек – 6:4, 6:4 Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Свентек подвела. Как это было: США переиграли Польшу и взяли трофей

Видеообзор матча Коко Гауфф – Ига Свентек

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач

Церемония награждения