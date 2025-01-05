Англия05 января 2025, 14:05 |
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«Лучший из лучших». Легенда Арсенала назвал игрока, который необходим клубу
Пол Мерсон хочет видеть Александера Исака в лондонском клубе
05 января 2025, 14:05 |
614
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Английский экс-футболис лондонского «Арсенала» Пол Мерсон назвал игрока, который, по его мнению, усилит «канониров»:
Если бы я был игроком «Арсенала» и у меня были бы деньги, я бы пошел и купил Александра Исака. Я бы сорвал банк ради него.
Он лучший из лучших и выведет «Арсенал» на другой уровень».
В текущем сезоне Александер Исак провел 21 матч на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том. что «Арсенал» потерял очки в матче с «Брайтоном».
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