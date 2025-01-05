«Лучший из лучших». Легенда Арсенала назвал игрока, который необходим клубу

Английский экс-футболис лондонского «Арсенала» Пол Мерсон назвал игрока, который, по его мнению, усилит «канониров»:

Если бы я был игроком «Арсенала» и у меня были бы деньги, я бы пошел и купил Александра Исака. Я бы сорвал банк ради него.

Он лучший из лучших и выведет «Арсенал» на другой уровень».

В текущем сезоне Александер Исак провел 21 матч на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том. что «Арсенал» потерял очки в матче с «Брайтоном».