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  4. «Лучший из лучших». Легенда Арсенала назвал игрока, который необходим клубу
Англия
05 января 2025, 14:05 |
614
0

«Лучший из лучших». Легенда Арсенала назвал игрока, который необходим клубу

Пол Мерсон хочет видеть Александера Исака в лондонском клубе

05 января 2025, 14:05 |
614
0
«Лучший из лучших». Легенда Арсенала назвал игрока, который необходим клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Английский экс-футболис лондонского «Арсенала» Пол Мерсон назвал игрока, который, по его мнению, усилит «канониров»:

Если бы я был игроком «Арсенала» и у меня были бы деньги, я бы пошел и купил Александра Исака. Я бы сорвал банк ради него.

Он лучший из лучших и выведет «Арсенал» на другой уровень».

В текущем сезоне Александер Исак провел 21 матч на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том. что «Арсенал» потерял очки в матче с «Брайтоном».

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Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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