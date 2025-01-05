ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился голкипером пражской Славии

21-летний чешский голкипер Антонин Кински-младший перешел из «Славии» Прага в английский «Тоттенхэм».

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

Новый голкипер «шпор» выбрал себе 31-й номер, а контракт подписал до 2031 года.

Свою карьеру Кински-младший начинал в академии местной «Дуклы». Впоследствии перешел в пражскую «Славию», где стал основным голкипером. За чешский клуб он провел 29 матчей, из которых 14 отстоял на ноль.

Антонин Кински-младший является сыном бывшего голкипера сборной Чехии Антонина Кински. В свое время Кински-старший также выступал за «Дуклу» и «Слован Либерец», а завершал карьеру в россии.