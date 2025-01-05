ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился голкипером пражской Славии
Антонин Кински-младший подписал контракт до 2031 года
21-летний чешский голкипер Антонин Кински-младший перешел из «Славии» Прага в английский «Тоттенхэм».
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы.
Новый голкипер «шпор» выбрал себе 31-й номер, а контракт подписал до 2031 года.
Свою карьеру Кински-младший начинал в академии местной «Дуклы». Впоследствии перешел в пражскую «Славию», где стал основным голкипером. За чешский клуб он провел 29 матчей, из которых 14 отстоял на ноль.
Антонин Кински-младший является сыном бывшего голкипера сборной Чехии Антонина Кински. В свое время Кински-старший также выступал за «Дуклу» и «Слован Либерец», а завершал карьеру в россии.
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