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Англия
05 января 2025, 14:18 |
364
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился голкипером пражской Славии

Антонин Кински-младший подписал контракт до 2031 года

05 января 2025, 14:18 |
364
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился голкипером пражской Славии
/www.instagram.com/spursofficial/

21-летний чешский голкипер Антонин Кински-младший перешел из «Славии» Прага в английский «Тоттенхэм».

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы.

Новый голкипер «шпор» выбрал себе 31-й номер, а контракт подписал до 2031 года.

Свою карьеру Кински-младший начинал в академии местной «Дуклы». Впоследствии перешел в пражскую «Славию», где стал основным голкипером. За чешский клуб он провел 29 матчей, из которых 14 отстоял на ноль.

Антонин Кински-младший является сыном бывшего голкипера сборной Чехии Антонина Кински. В свое время Кински-старший также выступал за «Дуклу» и «Слован Либерец», а завершал карьеру в россии.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Славия Прага
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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