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  4. Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Испания
03 января 2025, 10:05 |
872
0

Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны

Главный тренер «Реала» выступил против подписания Дани Ольмо

03 января 2025, 10:05 |
872
0
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дани Ольмо:

«Я не владею темой или деталями этого вопроса. Что я могу сказать, так это то, что мы должны уважать все клубы, учреждения и правила».

По информации издания El Gol Digital, итальянский специалист сосредоточен на том, чтобы не нарушать нейтралитет и институциональное уважение между клубами.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Напомним, у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо, из-за чего игрок может покинуть клуб как свободный агент.

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Карло Анчелотти Дани Ольмо Барселона Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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