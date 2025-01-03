Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дани Ольмо:

«Я не владею темой или деталями этого вопроса. Что я могу сказать, так это то, что мы должны уважать все клубы, учреждения и правила».

По информации издания El Gol Digital, итальянский специалист сосредоточен на том, чтобы не нарушать нейтралитет и институциональное уважение между клубами.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Напомним, у «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо, из-за чего игрок может покинуть клуб как свободный агент.