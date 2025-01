ВИДЕО. Как выглядит поле Энфилда за пару часов до игры Ливерпуль – МЮ

Центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть перенесен из-за сильного снегопада.

В сети появилось видео, где показано, как сейчас выглядит поле стадиона «Энфилд». Газон присыпан снегом, но его слой не очень велик. Решение о проведении матча ожидается позже.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 5 января. Старт встречи ожидается в 18:30 по Киеву.

Pitch shouldn’t be an issue….weather still not great though! pic.twitter.com/mS4wnBvrYL