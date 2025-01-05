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  4. ВИДЕО. Как выглядит поле Энфилда за пару часов до игры Ливерпуль – МЮ
Англия
05 января 2025, 13:11 | Обновлено 05 января 2025, 13:14
2430
4

ВИДЕО. Как выглядит поле Энфилда за пару часов до игры Ливерпуль – МЮ

Матч может не состояться

05 января 2025, 13:11 | Обновлено 05 января 2025, 13:14
2430
4
ВИДЕО. Как выглядит поле Энфилда за пару часов до игры Ливерпуль – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – МЮ

Центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть перенесен из-за сильного снегопада.

В сети появилось видео, где показано, как сейчас выглядит поле стадиона «Энфилд». Газон присыпан снегом, но его слой не очень велик. Решение о проведении матча ожидается позже.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 5 января. Старт встречи ожидается в 18:30 по Киеву.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига видео погода (дождь, снег, ветер, туман) Ливерпуль - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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ALM
Шахтар би не переносив матч, а відразу вимагав би дісквал
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+4
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steelmaker
Чи буде технічна поразка як для Інгульця?
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0
Дані Рохас
Снежок
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0
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