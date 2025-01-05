Англия05 января 2025, 13:11 | Обновлено 05 января 2025, 13:14
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4
ВИДЕО. Как выглядит поле Энфилда за пару часов до игры Ливерпуль – МЮ
Матч может не состояться
05 января 2025, 13:11 | Обновлено 05 января 2025, 13:14
2430
4
Центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть перенесен из-за сильного снегопада.
В сети появилось видео, где показано, как сейчас выглядит поле стадиона «Энфилд». Газон присыпан снегом, но его слой не очень велик. Решение о проведении матча ожидается позже.
Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 5 января. Старт встречи ожидается в 18:30 по Киеву.
Pitch shouldn’t be an issue….weather still not great though! pic.twitter.com/mS4wnBvrYL— Vinny O'Connor (@VinnOConnor) January 5, 2025
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Комментарии 4
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Шахтар би не переносив матч, а відразу вимагав би дісквал
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Чи буде технічна поразка як для Інгульця?
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