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Англия
07 января 2025, 02:43 | Обновлено 07 января 2025, 02:45
30
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший партнер Миколенко присоединился к Ипсвичу

Бен Годфри вернулся в АПЛ

07 января 2025, 02:43 | Обновлено 07 января 2025, 02:45
30
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший партнер Миколенко присоединился к Ипсвичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Годфри

Защитник «Аталанты», а также бывший партнер Виталия Миколенко, Бен Годфри на правах аренды перешел в клуб «Ипсвич».

Стороны подписали договор аренды футболиста до конца лета этого года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Ранее писалось, что Бен не входил в планы руководства итальянского клуба, поэтому игроку пришлось искать новые варианты продолжения карьеры.

Годфри перешел в «Аталанту» только летом 2024 года. За этот короткий период защитник провел пять поединков.

На сегодняшний день «Ипсвич» на 18-й строчке чемпионата Англии (16 баллов), тогда как «Аталанта» в Италии занимает вторую позицию (41 пункт).

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Бен Годфри Ипсвич Аталанта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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