ОФИЦИАЛЬНО. Бывший партнер Миколенко присоединился к Ипсвичу

Защитник «Аталанты», а также бывший партнер Виталия Миколенко, Бен Годфри на правах аренды перешел в клуб «Ипсвич».

Стороны подписали договор аренды футболиста до конца лета этого года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Ранее писалось, что Бен не входил в планы руководства итальянского клуба, поэтому игроку пришлось искать новые варианты продолжения карьеры.

Годфри перешел в «Аталанту» только летом 2024 года. За этот короткий период защитник провел пять поединков.

На сегодняшний день «Ипсвич» на 18-й строчке чемпионата Англии (16 баллов), тогда как «Аталанта» в Италии занимает вторую позицию (41 пункт).

We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. 🤝 Welcome to Town, Ben!

🎥 "I hope my attributes can help the boys."



Ben Godfrey's first interview as a Blue is available now on TownTV. 🔵⚪