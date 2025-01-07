ОФИЦИАЛЬНО. Бывший партнер Миколенко присоединился к Ипсвичу
Бен Годфри вернулся в АПЛ
Защитник «Аталанты», а также бывший партнер Виталия Миколенко, Бен Годфри на правах аренды перешел в клуб «Ипсвич».
Стороны подписали договор аренды футболиста до конца лета этого года. Остальные детали сделки не разглашаются.
Ранее писалось, что Бен не входил в планы руководства итальянского клуба, поэтому игроку пришлось искать новые варианты продолжения карьеры.
Годфри перешел в «Аталанту» только летом 2024 года. За этот короткий период защитник провел пять поединков.
На сегодняшний день «Ипсвич» на 18-й строчке чемпионата Англии (16 баллов), тогда как «Аталанта» в Италии занимает вторую позицию (41 пункт).
We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. 🤝— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025
Welcome to Town, Ben!
🎥 "I hope my attributes can help the boys."— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025
Ben Godfrey's first interview as a Blue is available now on TownTV. 🔵⚪
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