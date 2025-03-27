Украина. Первая лига27 марта 2025, 02:23 | Обновлено 27 марта 2025, 03:27
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Неудачный просмотр. Два игрока покинули расположение клуба ЮКСА
Артем Векленко и Михаил Плохотнюк не удивили тренерский штаб команды
27 марта 2025, 02:23 | Обновлено 27 марта 2025, 03:27
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Два игрока на просмотре покинули расположение клуба ЮКСА Тарасовка.
Артем Векленко и Михаил Плохотнюк неудачно прошли пересмотр, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Оба футболиста не подошли тренерскому штабу клуба и покинули лагерь команды.
В первой части сезона Артем Векленко играл за Ниву Тернополь (3 матча), а Михаил Плохотнюк – за Минай (3 поединка).
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