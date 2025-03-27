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Украина. Первая лига
27 марта 2025, 02:23 | Обновлено 27 марта 2025, 03:27
25
0

Неудачный просмотр. Два игрока покинули расположение клуба ЮКСА

Артем Векленко и Михаил Плохотнюк не удивили тренерский штаб команды

27 марта 2025, 02:23 | Обновлено 27 марта 2025, 03:27
25
0
Неудачный просмотр. Два игрока покинули расположение клуба ЮКСА
Артем Векленко

Два игрока на просмотре покинули расположение клуба ЮКСА Тарасовка.

Артем Векленко и Михаил Плохотнюк неудачно прошли пересмотр, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Оба футболиста не подошли тренерскому штабу клуба и покинули лагерь команды.

В первой части сезона Артем Векленко играл за Ниву Тернополь (3 матча), а Михаил Плохотнюк – за Минай (3 поединка).

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ЮКСА Тарасовка Михаил Плохотнюк трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков Нива Тернополь Минай
Николай Степанов Источник: Telegram
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