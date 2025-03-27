Неудачный просмотр. Два игрока покинули расположение клуба ЮКСА

Два игрока на просмотре покинули расположение клуба ЮКСА Тарасовка.

Артем Векленко и Михаил Плохотнюк неудачно прошли пересмотр, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Оба футболиста не подошли тренерскому штабу клуба и покинули лагерь команды.

В первой части сезона Артем Векленко играл за Ниву Тернополь (3 матча), а Михаил Плохотнюк – за Минай (3 поединка).