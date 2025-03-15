На просмотр в ЮКСА прибыл воспитанник Шахтера

Артем Векленко может сменить клуб. 21-летний футболист находиться на просмотре в ЮКСА, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Артем Векленко является воспитанником «Шахтера» и выступал за юношеские команды донецкого клуба. В марте 2024 года перешел в «Ниву» Тернополь.

После первой половины чемпионата ЮКСА занимает в турнирной таблице седьмое место. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения). Отставание от «Эпицентра», который лидирует в турнирной таблице, составляет 7 баллов.

Ранее сообщалось, что ЮКСА подписала полузащитника «Ингульца».