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Украина. Первая лига
15 марта 2025, 17:35 |
152
0

На просмотр в ЮКСА прибыл воспитанник Шахтера

21-летний левый вингер Артем Векленко выступал за тернопольскую Ниву

15 марта 2025, 17:35 |
152
0
На просмотр в ЮКСА прибыл воспитанник Шахтера
Артем Векленко

Артем Векленко может сменить клуб. 21-летний футболист находиться на просмотре в ЮКСА, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Артем Векленко является воспитанником «Шахтера» и выступал за юношеские команды донецкого клуба. В марте 2024 года перешел в «Ниву» Тернополь.

После первой половины чемпионата ЮКСА занимает в турнирной таблице седьмое место. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 4 поражения). Отставание от «Эпицентра», который лидирует в турнирной таблице, составляет 7 баллов.

Ранее сообщалось, что ЮКСА подписала полузащитника «Ингульца».

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ЮКСА Тарасовка Шахтер Донецк U-17 Шахтер Донецк U-19 Нива Тернополь Первая лига Украины Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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