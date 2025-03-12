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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписала полузащитника Ингульца
Украина. Первая лига
12 марта 2025, 15:49 |
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписала полузащитника Ингульца

Юрий Козыренко стал игроком команды из Тарасовки

12 марта 2025, 15:49 |
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписала полузащитника Ингульца
ФК ЮКСА. Юрий Козыренко

ЮКСА продолжает усиление состава перед началом второй части чемпионата Первой лиги. Очередным новичком команды стал 25-летний полузащитник Юрий Козыренко.

О переходе Козыренко ЮКСА сообщила в соцсетях. В команду игрок перешел на правах свободного агента.

«С нетерпением ждем дебют Юрия в официальных матчах в футболке ЮКСА!», – написала пресс-служба клуба.

Козыренко выступал за юношескую команду киевского «Динамо», полтавскую «Ворсклу», «Горняк-Спорт» и «Ингулец». На счету футболиста более десяти матчей за юношеские сборные Украины.

В текущем сезоне Юрий Козыренко сыграл за «Ингулец» 5 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

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ЮКСА Тарасовка Ингулец Юрий Козыренко трансферы свободный агент
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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