ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписала полузащитника Ингульца

ЮКСА продолжает усиление состава перед началом второй части чемпионата Первой лиги. Очередным новичком команды стал 25-летний полузащитник Юрий Козыренко.

О переходе Козыренко ЮКСА сообщила в соцсетях. В команду игрок перешел на правах свободного агента.

«С нетерпением ждем дебют Юрия в официальных матчах в футболке ЮКСА!», – написала пресс-служба клуба.

Козыренко выступал за юношескую команду киевского «Динамо», полтавскую «Ворсклу», «Горняк-Спорт» и «Ингулец». На счету футболиста более десяти матчей за юношеские сборные Украины.

В текущем сезоне Юрий Козыренко сыграл за «Ингулец» 5 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 250 тысяч евро.