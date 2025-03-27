Украина. Первая лига27 марта 2025, 01:01 | Обновлено 27 марта 2025, 03:07
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Голкипер не сумел успешно пройти просмотр в Минае из-за травмы
Ранее Павел Кравцов выступал за клуб ФСК Мариуполь
27 марта 2025, 01:01 | Обновлено 27 марта 2025, 03:07
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25-летний голкипер Павел Кравцов покинул расположение клуба Минай, где находился на просмотре.
Причиной тому стало обострение старой травмы у вратаря, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Ранее Павел Кравцов выступал за ФК Мариуполь (2017-2021) и ФСК Мариуполь (с 2021).
В текущем сезоне Первой лиги он сыграл за ФСК Мариуполь всего один матч (25 минут).
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