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Украина. Первая лига
27 марта 2025, 01:01 | Обновлено 27 марта 2025, 03:07
22
0

Голкипер не сумел успешно пройти просмотр в Минае из-за травмы

Ранее Павел Кравцов выступал за клуб ФСК Мариуполь

27 марта 2025, 01:01 | Обновлено 27 марта 2025, 03:07
22
0
Голкипер не сумел успешно пройти просмотр в Минае из-за травмы
Мариуполь. Павел Кравцов

25-летний голкипер Павел Кравцов покинул расположение клуба Минай, где находился на просмотре.

Причиной тому стало обострение старой травмы у вратаря, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Ранее Павел Кравцов выступал за ФК Мариуполь (2017-2021) и ФСК Мариуполь (с 2021).

В текущем сезоне Первой лиги он сыграл за ФСК Мариуполь всего один матч (25 минут).

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Минай трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Дмитрий Венков ФСК Мариуполь
Николай Степанов Источник: Telegram
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