Голкипер не сумел успешно пройти просмотр в Минае из-за травмы

25-летний голкипер Павел Кравцов покинул расположение клуба Минай, где находился на просмотре.

Причиной тому стало обострение старой травмы у вратаря, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Ранее Павел Кравцов выступал за ФК Мариуполь (2017-2021) и ФСК Мариуполь (с 2021).

В текущем сезоне Первой лиги он сыграл за ФСК Мариуполь всего один матч (25 минут).