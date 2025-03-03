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Украина. Первая лига
03 марта 2025, 15:39 | Обновлено 03 марта 2025, 16:03
118
0

Вратарь ФСК Мариуполь находится на просмотре в Минае

Павел Кравцов может стать игроком закарпатского клуба

03 марта 2025, 15:39 | Обновлено 03 марта 2025, 16:03
118
0
Вратарь ФСК Мариуполь находится на просмотре в Минае
Павел Кравцов

«Минай» готовится к возобновлению чемпионата Первой лиги. Тренерский штаб проводит просмотр потенциальных новичков для усиления состава.

На просмотр в «Минай» прибыл голкипер ФСК «Мариуполь» Павел Кравцов, сообщает журналист Дмитрий Венков. В этом сезоне Кравцов провел один матч. Голов не пропускал. Контракт 25-летнего вратаря с «Мариуполем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В турнирной таблице «Минай» занимает 13 место. У команды 16 очков после 14 матчей (4 победы, 4 ничьи, 6 поражений). В «Группе выбывания» команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

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Минай учебно-тренировочные сборы Дмитрий Венков просмотр игроков трансферы ФСК Мариуполь
Сергей Турчак Источник: Telegram
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