Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:3. Не дали шансов. Видео голов и обзор

В понедельник, 6 января, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

Футбольное противостояние прошло на «Молинью Стедиум» в городе Вулверхэмптон.

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Уверенную победу в дуэли одержал «Ноттингем Форест» со счетом 3:0. Гости уже на седьмой минуте матча отличились забитым мячом. Автором гола стал полузащитник Морган Гиббс-Уайт. Вдвое преимущество под занавес первого тайма Крис Вуд.

После перерыва фанатов ждало затишье, команды создавали моменты, однако реализовать хотя бы один случай не смогли. Финальную точку во встрече поставил Тайво Авонийи, забивший в пустые ворота на последних минутах добавленного времени.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 6 января

«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 7, Вуд, 44, Авонийи, 90+4

Видеообзор: