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  4. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:3. Не дали шансов. Видео голов и обзор
Англия
07 января 2025, 02:28 | Обновлено 07 января 2025, 02:39
31
0

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:3. Не дали шансов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

07 января 2025, 02:28 | Обновлено 07 января 2025, 02:39
31
0
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:3. Не дали шансов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 января, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

Футбольное противостояние прошло на «Молинью Стедиум» в городе Вулверхэмптон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уверенную победу в дуэли одержал «Ноттингем Форест» со счетом 3:0. Гости уже на седьмой минуте матча отличились забитым мячом. Автором гола стал полузащитник Морган Гиббс-Уайт. Вдвое преимущество под занавес первого тайма Крис Вуд.

После перерыва фанатов ждало затишье, команды создавали моменты, однако реализовать хотя бы один случай не смогли. Финальную точку во встрече поставил Тайво Авонийи, забивший в пустые ворота на последних минутах добавленного времени.

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 6 января

«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 7, Вуд, 44, Авонийи, 90+4

Видеообзор:

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Вулверхэмптон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Морган Гиббс-Уайт Крис Вуд Тайво Авонийи
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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