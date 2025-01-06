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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
06.01.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
06 января 2025, 08:59 |
16
0

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 января в 22:00 по Киеву

06 января 2025, 08:59 |
16
0
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января на «Молинью» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон» встретится с «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда продолжает выступления в АПЛ. Но уже давно не рассматриваются волки как гроза авторитетов, которой были после возвращения из Чемпионшипа. В 2023-м году их с немалым трудом оставил в высшем дивизионе страны Лопетеги. Но снова ввязываться в борьбу за выживание Юлен не захотел, и бросил подопечных буквально за несколько дней до старта нового розыгрыша. Тогда О'Нил справился блестяще: подхватил клуб, набрал с ним немалые 46 очков, и занял 14-е место. Но в новом цикле все сразу пошло наперекосяк: 1 очко за 8 туров, кстати, взятое с Ноттингем Форест, при вылете из Кубка лиги. Только однажды был неплохой результат, 4 тура без поражений и даже победы кряду над Саутгемптоном и Фулхэмом. Но потом пошла серия из четырех поражений, и после 1:2 дома с Ипсвичем менеджера уволили. Витор Перейра сразу дал результат. Он дебютировал с 3:0 с Лестером, потом забили два безответных гола Манчестер Юнайтед. Да и с Тоттенхэмом была результативная ничья, 2:2.

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Ноттингем Форест

Клуб после долгой паузы вернулся в АПЛ. Более того, добившийся этого Стив Купер сохранил подопечных на этом уровне. Но год назад на фоне неудач валлийца уволили. И это дало прекрасный результат. Новый наставник, Нуну Эшпириту Санту, начал с того, что избежал вылета с подопечными в Чемпионшип, несмотря на наложенный на команду штраф за финансовые нарушения в виде отобранных очков. А сейчас лесники - безусловная сенсация этого розыгрыша. Мощно начав (именно эта команда нанесла единственное поражение Ливерпулю), потом только прибавили, и закончили 2024-й год с 4-мя победами кряду - в итоге было взято 3-е место в текущей таблице. И не расслабились и после праздников, оформив 2:0 с крепким Эвертоном.

Статистика личных встреч

1:1 в конце августа стали пятой ничьей кряду между этими клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но волки тоже прибавили, так что ставим на лесников, но с форой 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
6 января 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Фора Ноттингема (0) 1.60 Сделать ставку
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Вулверхэмптон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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