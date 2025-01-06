06.01.2025 22:00 - : -
Англия06 января 2025, 13:27 |
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Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 22:00 матч чемпионата Англии.
06 января 2025, 13:27 |
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В понедельник, 6 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
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