В понедельник, 6 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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