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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
06.01.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2025, 13:27 |
5
0

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 22:00 матч чемпионата Англии.

06 января 2025, 13:27 |
5
0
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест
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Трансляция матча В эфире

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Вулверхэмптон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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