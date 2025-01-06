Сравнялись с Арсеналом. Ноттингем в гостях одолел Вулверхэмптон

В понедельник, 6 января, состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ноттингемом».

Матч прошел на стадионе Молинью в Вулверхэмптоне.

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Первый тайм, по сути, и гарантировал 3 очка для гостей. Быстрый гол Моргана Гиббса-Уайта, забитый на 7 минуте матча, стал шоком для «волков», от которого они смогли быстро отойти. Создав несколько серьезных моментов у ворот «лесников», которые не закончились забитыми голами, хозяева таки увидели мяч в сетке ворот, но ворот своих: Крис Вуд на 44 минуте матча удвоил преимущество гостей. Со счетом 0:2 команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи «Вулверхэмптон» не создал практически ничего у ворот «Ноттингема», потому речи о камбэке быть не могло. Гости даже смогли забить 3-й гол в концовке: Айвони, который вышел на замену в конце матча, отметился голом на 4 компенсированной минуте с передачи также вышедшего на замену Уорд-Прауса.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 6 января

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 7, Вуд, 44, Айвони, 90+4

Вулверхэмптон: Жозе Са, Доэрти, Буэно, Аит-Нури, Лима (Беллегард, 59), Дойл (Лемина, 59), Жоао Гомес, Гомес, Гедеш (Сарабиа, 75), Хван (Форбс, 75), Ларсен

Ноттингем Форест: Селс, Виллиамс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон (Силва, 69), Домингез (Морато, 60), Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт (Уорд-Праус, 88), Эланга (Йетс, 70), Вуд (Айвони, 88)

Фото матча: