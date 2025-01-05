С дебютным стартом Степанова. Байер без проблем одолел Рот-Вайсс
Леверкузенский клуб вместе с украинцем победил в товарищеском матче
В воскресенье, 5 января, состоялся товарищеский матч между леверкузенским «Байером» и «Рот-Вайсс» Оберхаузен.
По итогам встречи хозяева победили со счетом 2:0.
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Первый тайм нас голами не порадовал, команды ушли на перерыв со счетом 0:0. После серии замен в перерыве, команда из Леверкузена сделала результат уже в самом начале второй половины встречи: голы Вирца на 47 и Шика на 57 минутах создали комфортное преимущество для гостей, которое они не упустили.
Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе, провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличался.
Товарищеские матчи. 5 января
Байер – Рот-Вайсс Оберхаузен – 2:0
Голы: Вирц, 47, Шик, 57
First match. First win.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 5, 2025
2025 here we go! 🤚#B04RWO – RELIVE: 👇 pic.twitter.com/0cohAthjHM
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