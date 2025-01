С дебютным стартом Степанова. Байер без проблем одолел Рот-Вайсс

В воскресенье, 5 января, состоялся товарищеский матч между леверкузенским «Байером» и «Рот-Вайсс» Оберхаузен.

По итогам встречи хозяева победили со счетом 2:0.

Первый тайм нас голами не порадовал, команды ушли на перерыв со счетом 0:0. После серии замен в перерыве, команда из Леверкузена сделала результат уже в самом начале второй половины встречи: голы Вирца на 47 и Шика на 57 минутах создали комфортное преимущество для гостей, которое они не упустили.

Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе, провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличался.

Товарищеские матчи. 5 января

Байер – Рот-Вайсс Оберхаузен – 2:0

Голы: Вирц, 47, Шик, 57

