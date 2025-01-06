ОФИЦИАЛЬНО. Правый защитник Манчестер Сити продолжит карьеру в Вердере

23-летний буркинийский защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе перешел в немецкий «Вердер» на правах аренды.

Первую часть сезона он провел в той же аренде в португальской «Бенфике».

Несмотря на молодой возраст игрока, «Вердер» станет уже седьмым клубом в его карьере.

До этого «Манчестер Сити» отправлял игрока в аренду в «Мехелен», «Труа», «Марсель», «Лутон» и «Бенфику». Первым клубом Каборе была команда «Рахимо» из Буркина-Фасо.

За «Бенфику» Каборе сыграл всего 3 матча в чемпионате и 2 в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Дани Ольмо, которого клуб не против подписать.