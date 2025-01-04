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  4. Гвардиола нашел звезду для Манчестер Сити. Переход может быть бесплатным
Англия
04 января 2025, 22:17 |
1813
1

Гвардиола нашел звезду для Манчестер Сити. Переход может быть бесплатным

«Горожан» заинтересовал Дани Ольмо

04 января 2025, 22:17 |
1813
1
Гвардиола нашел звезду для Манчестер Сити. Переход может быть бесплатным
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Манчестер Сити» планирует серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, английский клуб нацелился на полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо. «Горожане» рассчитывают подписать Ольмо бесплатно из-за проблем «Барселоны» в регистрации футболиста. В подписании Ольмо лично заинтересован наставник «Сити» Жузеп Гвардиола, который является поклонником таланта футболиста и следит за ним.

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист. Ранее сообщалось, что Ольмо заинтересовал «Реал» Мадрид.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
Падальщики налетіли одразу. "Барселона" потратила 60 лямів євро на Данні Ольмо, а ці виродки хочуть вкрасти безкоштовно. Їм наявність підписаного Ольмо контракту з "Барселоною" не турбує? "Барса" сама вирішить, куди Ольмо віддати в оренду на півроку.
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