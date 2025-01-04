Гвардиола нашел звезду для Манчестер Сити. Переход может быть бесплатным

«Манчестер Сити» планирует серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, английский клуб нацелился на полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо. «Горожане» рассчитывают подписать Ольмо бесплатно из-за проблем «Барселоны» в регистрации футболиста. В подписании Ольмо лично заинтересован наставник «Сити» Жузеп Гвардиола, который является поклонником таланта футболиста и следит за ним.

В этом сезоне Ольмо провел за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист. Ранее сообщалось, что Ольмо заинтересовал «Реал» Мадрид.