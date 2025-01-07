Еще год. Немецкий супер-ветеран скоро продлит контракт с грандом

Немецкий вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с клубом еще на год, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб готов продолжить делать шаги к полноценному соглашению с 38-летним футболистом.

Действующий контракт Мануэля с «Баварией» действителен еще полгода, после продления же Нойер еще полтора года поиграет в мюнхенском гранде.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может стать заменой Салаха в «Ливерпуле».