Германия07 января 2025, 00:30 |
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Еще год. Немецкий супер-ветеран скоро продлит контракт с грандом
Мануэль Нойер еще год будет выступать за «Баварию»
07 января 2025, 00:30 |
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Немецкий вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с клубом еще на год, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб готов продолжить делать шаги к полноценному соглашению с 38-летним футболистом.
Действующий контракт Мануэля с «Баварией» действителен еще полгода, после продления же Нойер еще полтора года поиграет в мюнхенском гранде.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может стать заменой Салаха в «Ливерпуле».
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