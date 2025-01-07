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  4. Еще год. Немецкий супер-ветеран скоро продлит контракт с грандом
Германия
07 января 2025, 00:30 |
271
0

Еще год. Немецкий супер-ветеран скоро продлит контракт с грандом

Мануэль Нойер еще год будет выступать за «Баварию»

07 января 2025, 00:30 |
271
0
Еще год. Немецкий супер-ветеран скоро продлит контракт с грандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с клубом еще на год, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб готов продолжить делать шаги к полноценному соглашению с 38-летним футболистом.

Действующий контракт Мануэля с «Баварией» действителен еще полгода, после продления же Нойер еще полтора года поиграет в мюнхенском гранде.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Баварии» может стать заменой Салаха в «Ливерпуле».

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Мануэль Нойер Бавария чемпионат Германии по футболу продление контракта Бундеслига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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