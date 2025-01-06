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Италия
06 января 2025, 10:01 | Обновлено 06 января 2025, 10:03
1351
2

«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби

Нападающий «Ромы» провел на поле 74 минуты в матче против «Лацио»

06 января 2025, 10:01 | Обновлено 06 января 2025, 10:03
1351
2
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, не отметившись результативными действиями. После поединка издание Il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он работает в центре поля, а не у ворот. Вы мало видите его действия, но это мало стоит многого. Эффективен».

В итоге журналисты поставили Артему 7 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лацио Рома - Лацио
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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Андрій Шевченко
Добре зіграв
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0
Saar
Скоро буде півзахисником, такими темпами.
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-1
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