«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
Нападающий «Ромы» провел на поле 74 минуты в матче против «Лацио»
5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, не отметившись результативными действиями. После поединка издание Il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста:
«Он работает в центре поля, а не у ворот. Вы мало видите его действия, но это мало стоит многого. Эффективен».
В итоге журналисты поставили Артему 7 баллов из 10 возможных.
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