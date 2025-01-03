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Германия
03 января 2025, 04:27 | Обновлено 03 января 2025, 04:28
28
0

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент украинцу. Байер оформил первый трансфер в 2025 году

Леверкузенский клуб подписал 18-летнего Алехо Сарко из Велес Сарсфилд

03 января 2025, 04:27 | Обновлено 03 января 2025, 04:28
28
0
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент украинцу. Байер оформил первый трансфер в 2025 году
ФК Байер. Алехо Сарко

Леверкузенский клуб Байер подписал 18-летнего форварда аргентинского форварда Алехо Сарко из команды Велес Сарсфилд (Аргентина).

Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Transfermarkt расценивается в 800 тысяч евро. Для Байера это первый трансфер в 2025 году.

Алехо Сарко провел 9 матчей и забил 1 гол за основную команду Велеса Сарсфилд. Он также сыграл 20 поединков и оформил 5 мячей за сборную Аргентины U-17.

За фармацевтов выступает 17-летний украинский нападающий Артем Степанов. Украинец дебютировал за подопечных Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0) 26 ноября.

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Велес Сарсфилд Байер Артем Степанов трансферы трансферы Бундеслиги
Даниил Агарков Источник: ФК Байер
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