ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент украинцу. Байер оформил первый трансфер в 2025 году

Леверкузенский клуб Байер подписал 18-летнего форварда аргентинского форварда Алехо Сарко из команды Велес Сарсфилд (Аргентина).

Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Transfermarkt расценивается в 800 тысяч евро. Для Байера это первый трансфер в 2025 году.

Алехо Сарко провел 9 матчей и забил 1 гол за основную команду Велеса Сарсфилд. Он также сыграл 20 поединков и оформил 5 мячей за сборную Аргентины U-17.

За фармацевтов выступает 17-летний украинский нападающий Артем Степанов. Украинец дебютировал за подопечных Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0) 26 ноября.