Двукратный чемпион Уимблдона не сыграет на турнире в 2024 году

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей отказался от участия в травяном мейджоре в этом сезоне.

Причиной стала операция по удалению кисты позвоночника. Из-за этой проблемы Энди снялся с матча второго круга на турнире в Лондоне.

Отметим, что 37-летний Маррей, вероятно, проводит свой последний сезон в карьере. Он выигрывал Уимблдонский турнир в 2013-м и 2016-м. В 2012 проиграл в финале Роджеру Федереру.

Матчи основной сетки Уимблдона-2024 стартуют 1 июля.