Уимблдон23 июня 2024, 14:52 |
282
0
Двукратный чемпион Уимблдона не сыграет на турнире в 2024 году
Энди Маррей отказался от участия из-за проблем со спиной
23 июня 2024, 14:52 |
282
0
Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей отказался от участия в травяном мейджоре в этом сезоне.
Причиной стала операция по удалению кисты позвоночника. Из-за этой проблемы Энди снялся с матча второго круга на турнире в Лондоне.
Отметим, что 37-летний Маррей, вероятно, проводит свой последний сезон в карьере. Он выигрывал Уимблдонский турнир в 2013-м и 2016-м. В 2012 проиграл в финале Роджеру Федереру.
Матчи основной сетки Уимблдона-2024 стартуют 1 июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2024, 19:05 16
Неожиданный лидер группы Е встретится с ее фаворитом
Футбол | 23 июня 2024, 10:58 23
Хорватский функционер верит в новое поколение украинских футболистов
Теннис | 21.06.2024, 21:48
Бокс | 23.06.2024, 07:10
Футбол | 22.06.2024, 22:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2024, 17:50 304
21.06.2024, 20:27 11
21.06.2024, 10:29 8
21.06.2024, 19:57 4
21.06.2024, 20:55 16
23.06.2024, 06:23 127
21.06.2024, 18:15 17