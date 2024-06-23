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  4. Двукратный чемпион Уимблдона не сыграет на турнире в 2024 году
Уимблдон
23 июня 2024, 14:52 |
282
0

Двукратный чемпион Уимблдона не сыграет на турнире в 2024 году

Энди Маррей отказался от участия из-за проблем со спиной

23 июня 2024, 14:52 |
282
0
Двукратный чемпион Уимблдона не сыграет на турнире в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей отказался от участия в травяном мейджоре в этом сезоне.

Причиной стала операция по удалению кисты позвоночника. Из-за этой проблемы Энди снялся с матча второго круга на турнире в Лондоне.

Отметим, что 37-летний Маррей, вероятно, проводит свой последний сезон в карьере. Он выигрывал Уимблдонский турнир в 2013-м и 2016-м. В 2012 проиграл в финале Роджеру Федереру.

Матчи основной сетки Уимблдона-2024 стартуют 1 июля.

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Энди Маррей Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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