Джокович не будет участвовать на Мастерсе в Мадриде в этом году

38-летний сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович не будет принимать участие на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в этом году.

Информацию сообщили организаторы тысячника в Испании, опубликовав пост в социальных сетях.

«Желаем, чтобы вы вернулись как можна скорее, и мы могли бы наслаждаться вашим теннисом, как мы делали это много раз», – подписали пост организаторы.

Джокович также подтвердил эту информацию, написав следующее сообщение:

«Мадрид, к сожалению, я не смогу принять участие на турнире в этом году. Я продолжаю восстановление, чтоб вернутся как можно скорее. До скорой встречи».

Новак является трехкратным чемпионом Мастерса в Мадриде. Серб выигрывал трофеи в 2011 году, где в финале обыграл известного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в 2016 – одолел британца Энди Маррея, и в 2019 году – переиграл в финальном поединке грека Стефаноса Циципаса.

Мастерс в Мадриде пройдет с 21 апреля по 3 мая.

Novak Djokovic, tres veces campeón del #MMOPEN, no podrá participar en esta edición del torneo.

Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica.



—•—

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 17, 2026