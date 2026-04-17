Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович не будет участвовать на Мастерсе в Мадриде в этом году
ATP
17 апреля 2026, 15:03 | Обновлено 17 апреля 2026, 15:20
150
1

Джокович не будет участвовать на Мастерсе в Мадриде в этом году

Информацию сообщили организаторы тысячника в Испании

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

38-летний сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович не будет принимать участие на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде в этом году.

Информацию сообщили организаторы тысячника в Испании, опубликовав пост в социальных сетях.

«Желаем, чтобы вы вернулись как можна скорее, и мы могли бы наслаждаться вашим теннисом, как мы делали это много раз», – подписали пост организаторы.

Джокович также подтвердил эту информацию, написав следующее сообщение:

«Мадрид, к сожалению, я не смогу принять участие на турнире в этом году. Я продолжаю восстановление, чтоб вернутся как можно скорее. До скорой встречи».

Новак является трехкратным чемпионом Мастерса в Мадриде. Серб выигрывал трофеи в 2011 году, где в финале обыграл известного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, в 2016 – одолел британца Энди Маррея, и в 2019 году – переиграл в финальном поединке грека Стефаноса Циципаса.

Мастерс в Мадриде пройдет с 21 апреля по 3 мая.

Новак Джокович ATP Мадрид Рафаэль Надаль Энди Маррей Стефанос Циципас
Алина Грушко
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не прийматиме участь - русизм, журналістам варто було б це знати. Не візьме участі, не братиме участі тощо
Ответить
+2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем