  4. Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?
13 апреля 2026, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:50
222
0

Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?

Воспользуется ли Новак тактикой Роджера – пропуск сезона на грунте в 2017-2018 годах

13 апреля 2026, 19:45 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:50
222
0
Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович имеет серьезные основания для полного пропуска грунтового сезона в 2026 году.

38-летний Джокович должен тщательнее выбирать не только турниры, но и покрытия на которых играет.

Снятие с соревнований в Майами и Монте-Карло из-за проблем с плечом ясно свидетельствует о необходимости длительной реабилитации после травм.

Разберемся в статистике Новака на различных покрытиях в 2024 и 2025 годах. На каком из них вероятность выигрыша 25-го трофея Grand Slam более реальна.

Грунт

Выступления Джоковича на грунтовом покрытии в 2024 и 2025 годах в основном были сфокусированы на больших турнирах и Олимпийских играх.

2024 год он завершил с результатом 14 побед против 3 поражений (82,4 % побед).

На Мастерсе в Монте-Карло в 2024 году Джокович дошел до полуфинала, где проиграл Касперу Рууду, а в Риме закончил выступление в третьем круге, где неожиданно потерпел поражение от Алехандро Табило.

На грунтовом турнире в Женеве серб проиграл полуфинальный поединок Томашу Махачу. Выступление на Ролан Гаррос-2024 не увенчалось успехом из-за разрыва мениска. Новак снялся с четвертьфинального поединка с Каспером Руудом. Апогеем грунтового сезона в 2024 году стало Олимпийское золото, которое он выборол в финальном матче у испанца Карлоса Алькараса.

2025 год на грунте Джокович завершил с меньшим процентом побед в сравнении с 2024 – 11 побед против 3 поражений (78,6 % побед).

Выступления на грунте были сосредоточены лишь на больших турнирах. На Мастерсах в Монте-Карло и Мадриде он вылетел на ранних стадиях. В 1/16 на турнире в Монако Ноле потерпел поражение от Алехандро Табило, а в столице Испании уступил итальянцу Маттео Арнальди в поединке 1/32 финала. Новак выиграл трофей в Женеве, который стал сотым в его карьере.

Хард

Что касается выступлений Джоковича на хардовом покрытии в сезонах 2024 и 2025 годов, можно сказать, что они стали менее успешны по сравнению с предыдущими в его карьере.

В 2024 году Новак впервые не выиграл ни одного трофея на харде. Результат выступлений – 16 побед против 6 поражений (72,7 % побед).

На Aus Open Ноле уступил в полуфинальном поединке итальянцу Яннику Синнеру. На Мастерсе в Индиан-Уэллс сенсационно проиграл лаки-лузеру Луке Нарди в третьем круге.

На US Open неожиданно потерпел поражение в третьем круге Алексею Попырину. На Мастерсе в Шанхае вновь уступил Яннику Синнеру в финале. С итогового турнира ATP вовсе снялся из-за травмы.

В сезоне 2025 результат выступлений – 22 победы против 7 поражений (75,8 % побед).

На Aus Open Ноле вновь дошел до полуфинала, где снялся с поединка с Александром Зверевым из-за травмы. На Мастерсе в Майами проиграл молодому чеху Якубу Меншику в финале.

На US Open потерпел поражение в полуфинальном поединке Карлосу Алькарасу. В Шанхае сенсационно проиграл 204-му номеру рейтинга ATP Валентену Вашеро в полуфинале. Единственный титул на харде Ноле завоевал в Афинах и после него снялся с Итогового турнира ATP, уступив место Лоренцо Музетти.

Трава

Статистика Джоковича на травяном покрытии демонстрирует его стабильно высокий уровень, благодаря результативности на Уимблдоне.

В 2024 году Новак выступал лишь на Уимблдоне, где дошел до финала, проиграв Карлосу Алькарасу. Результат выступлений – пять побед и одно поражение (83,3 % побед). Серб достиг отличного показателя на Мейджоре, несмотря на возвращение в Тур после операции на колене.

В 2025 году Джокович вновь сосредоточился лишь на Уимблдоне, продемонстрировав такой же показатель как в предыдущем травяном сезоне – пять побед и одно поражение (83,3 % побед). Он проиграл в полуфинальном матч будущему чемпиону Яннику Синнеру.

Анализируя показатели Новака в сезоне 2024 и 2025 годах можно сказать, что грунт был вторым покрытием по результативности.

Но если рассматривать желание серба выиграть 25-й трофей Grand Slam, то почему возникают мысли о необходимости пропуска именно грунтового сезона?

Именно грунт, считается самым изнурительным покрытием. Розыгрыши на нем гораздо длиннее, чем на других покрытиях, нагрузка на суставы, особенно на колени, на порядок выше из-за постоянного скольжения. В 38 лет восстановление после марафонских пятисетовых поединков на том же Ролан Гаррос, занимает значительно больше времени, чем раньше.

Именно во время поединка на Ролан Гаррос в 2024 году Новак получил травму, разрыв мениска, что поставило под угрозу его выступления на Уимблдоне и Олимпиаде.

Также важным фактором является скорость перехода с грунта на траву. У теннисистов, как правило, есть лишь 2–3 недели для «перестройки».

Джокович является обладателем 24 трофеев Grand Slam. В активе Новака – десять титулов на Aus Open, три – на Ролан Гаррос, семь – на Уимблдоне и четыре – на US Open.

Статистика говорит сама за себя, что возможность выиграть заветный 25-й трофей более вероятна на хардовом или травяном покрытии. Пропуск грунтового сезона конечно повлияет на рейтинговые очки, но для 38-летнего серба более важным остается все-таки не рейтинг, а победа на турнире Grand Slam.

Успешная стратегия Роджера Федерера – пропуск сезона на грунте. Почему Новаку стоит ее повторить?

Швейцарский теннисист полностью пропускал грунтовые сезоны в 2017 и 2018 годах (учитывая и Ролан Гаррос). Федерер аргументировал этот шаг меньшей нагрузкой на организм, возможностью продлить свою профессиональную карьеру, а также чтобы иметь больше времени на подготовку к травяному сезону и возможность выглядеть «более свежо» на Уимблдоне.

Стратегия Роджера полностью себя оправдала, по крайней мере в 2017 году. Швейцарец завоевал трофей мейджора, не проиграв ни одного сета.

Подытожив, можно сказать, что Уимблдон является самым реальным шансом Джоковича на 25-й трофей Grand Slam. На траве у Новака больше преимуществ за счет опыта над молодыми игроками, тем более, что матчи на травяном покрытии гораздо короче по продолжительности в отличии от грунта. Этот фактор играет важную роль для 38-летнего теннисиста. На грунте, все-таки, такие игроки как Синнер и Алькарас гораздо сильнее физически, и имеют большую выдержку.

Пропуск грунтового сезона – это не слабость, а лишь хороший шанс «подзарядить батарейки». В случае, если Джокович сосредоточится на одной конкретной цели – победе на Уимблдоне, вероятность успеха очень велика.

Ноле уже пропустил Монте-Карло и пятисотник в Барселоне. На грунте осталось три крупных турнира: Мадрид, Рим и сам Ролан Гаррос.

Алина Грушко
