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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: Когда увидела полотенце Ролан Гаррос, оно стало символом борьбы
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16 сентября 2026, 05:47 |
287
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ЯСТРЕМСКАЯ: Когда увидела полотенце Ролан Гаррос, оно стало символом борьбы

Даяна в комментарии для BBC рассказала о реакции на обстрел Одессы

16 сентября 2026, 05:47 |
287
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ЯСТРЕМСКАЯ: Когда увидела полотенце Ролан Гаррос, оно стало символом борьбы
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская в комментарии для BBC рассказала о реакции на обстрел Одессы 12 сентября, в результате которого российская ракетка разрушила квартиру ее семьи:

«Я проснулась в 5:00 утра из-за видеозвонка отца, и он сказал мне, что ночью российская ракета «Калибр» попала в наш дом в Одессе. Затем мне сказали, что квартира была полностью разрушена.

Первые несколько секунд я не могла толком понять и осознать, что это значит. Потом я увидела фотографии, видео и поняла, что квартиры больше нет. Когда я увидела то полотенце, среди этих разрушений, поначалу все это казалось почти нереальным. Для кого-то это просто полотенце, но для меня это Ролан Гаррос – это моя жизнь, это мой путь, мои мечты, мои победы, мои неудачи, все для меня, понимаете?

И в тот момент, когда я его увидела, оно стало для меня символом, символом того, что борьба продолжается, даже когда все вокруг разрушено».

Ранее Ястремская также опубликовала пост в социальных сетях, обратившись к WTA и ITF, показав, что после обстрела уцелело только полотенце Ролан Гаррос:

«Сегодня ночью. Вот как выглядит «русский мир». Прямое попадание крылатой ракеты «Калибр». Российская ракета уничтожила нашу квартиру в Одессе. Единственное, что уцелело, – полотенце с Ролан Гаррос.

Символично. Частичка мирового тенниса пережила удар российской ракеты. Наш дом – нет. WTA, ITF, посмотрите на эти кадры нашими глазами. Вот истинное значение вашего «нейтралитета» – с украинской стороны корта», – написала Даяна.

В результате атаки по Одессе 12 сентября, во время которой были разрушены верхние этажи жилого комплекса «44 жемчужина», погибли два человека, еще 26 жителей получили ранения. В ходе спасательной операции было спасено семь человек, в том числе двое детей. Среди пострадавших также оказался пятимесячный младенец.

@bbcsport Ukrainian tennis player Dayana Yastremska has said her family's flat has been destroyed in a Russian aerial strike on the Black Sea port of Odesa. 💔 #Ukraine #DayanaYastremska #RolandGarros ♬ original sound - BBC Sport
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Моє співчуття Даяні та її батькам.Цей рушник треба надіслати в музей тенісу,якщо такий є, а його фото повісити у роздягальні всіх безпрапорних та тих, хто не засуджує вбивчу війну.
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