ЯСТРЕМСКАЯ: Когда увидела полотенце Ролан Гаррос, оно стало символом борьбы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в комментарии для BBC рассказала о реакции на обстрел Одессы 12 сентября, в результате которого российская ракетка разрушила квартиру ее семьи:

«Я проснулась в 5:00 утра из-за видеозвонка отца, и он сказал мне, что ночью российская ракета «Калибр» попала в наш дом в Одессе. Затем мне сказали, что квартира была полностью разрушена.

Первые несколько секунд я не могла толком понять и осознать, что это значит. Потом я увидела фотографии, видео и поняла, что квартиры больше нет. Когда я увидела то полотенце, среди этих разрушений, поначалу все это казалось почти нереальным. Для кого-то это просто полотенце, но для меня это Ролан Гаррос – это моя жизнь, это мой путь, мои мечты, мои победы, мои неудачи, все для меня, понимаете?

И в тот момент, когда я его увидела, оно стало для меня символом, символом того, что борьба продолжается, даже когда все вокруг разрушено».

Ранее Ястремская также опубликовала пост в социальных сетях, обратившись к WTA и ITF, показав, что после обстрела уцелело только полотенце Ролан Гаррос:

«Сегодня ночью. Вот как выглядит «русский мир». Прямое попадание крылатой ракеты «Калибр». Российская ракета уничтожила нашу квартиру в Одессе. Единственное, что уцелело, – полотенце с Ролан Гаррос.

Символично. Частичка мирового тенниса пережила удар российской ракеты. Наш дом – нет. WTA, ITF, посмотрите на эти кадры нашими глазами. Вот истинное значение вашего «нейтралитета» – с украинской стороны корта», – написала Даяна.

В результате атаки по Одессе 12 сентября, во время которой были разрушены верхние этажи жилого комплекса «44 жемчужина», погибли два человека, еще 26 жителей получили ранения. В ходе спасательной операции было спасено семь человек, в том числе двое детей. Среди пострадавших также оказался пятимесячный младенец.